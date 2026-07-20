La imponente planta selvática que le gana a la lengua de suegra

El boom de las plantas de interior no se detiene. En la búsqueda de la combinación perfecta entre lo bello y lo práctico, la hegemonía de la clásica y resistente lengua de suegra está empezando a verse desafiada por otra.

Una nueva protagonista ha irrumpido con fuerza en las revistas de decoración y en los hogares que buscan un toque más exuberante: el Philodendron selloum.

También conocido por el descriptivo nombre de filodendro arbóreo, la planta se está posicionando en la cima de las preferencias. Su porte dramático y su capacidad para generar un impacto visual inmediato la convierte en una de las favoritas.

A diferencia de la estructura vertical y rígida de la Sansevieria , este filodendro es puro movimiento y volumen. Sus hojas son verdaderas obras de arte naturales: gigantescas, brillantes, de un verde profundo y con bordes profundamente recortados que le otorgan un aspecto lobulado y selvático.

En este caso, si se le brindan las condiciones mínimas, el selloum es una planta agradecida que emite hojas nuevas con una frecuencia notablemente superior a la de otras especies de interior más lentas.

A pesar de su aspecto imponente, es una planta que perdona los descuidos ocasionales, lo que la convierte en una opción ideal para quienes desean sumar vida verde sin la presión de cuidados complejos.

Para disfrutar de todo el esplendor de esta joya tropical en casa, debe estar en un rincón muy luminoso con luz natural indirecta. En cuanto al riego, la moderación es la clave. Como buena planta tropical, agradece un ambiente con cierta humedad, aunque se adapta bien a la media de los interiores.

Por último, hay que saber que la planta puede ser tóxica para perros y gatos en caso de ser ingerida.