Las plantas ideales para el baño que resisten la humedad

El baño puede ser un gran refugio para algunas plantas tropicales. Los que saben de jardinería , señalan que en primer lugar, todas las especies necesitan luz para realizar la fotosíntesis. Si el baño tiene una ventana adecuada, hay ejemplares que son aliadas.

Una de las mejores opciones es la hoya o flor de cera. Desarrolla ramilletes de flores cerosas con forma de estrella que liberan una fragancia dulce , similar a la vainilla y la miel, sobre todo hacia la noche.

Esta especie necesita luz natural abundante (sin sol directo intenso) y ambiente cálido. El vapor constante favorece la hidratación de sus hojas carnosas.

La segunda opción es la Orquídea Phalaenopsis . Acostumbradas en su hábitat natural a vivir sobre las ramas de los árboles, estas orquídeas disfrutan enormemente de la humedad ambiental, la cual protege sus raíces aéreas.

Para vivir necesitan iluminación filtrada (ideales para colocar en estantes cerca de la ventana) y buen drenaje. Algunas variedades híbridas son aromáticas, conviene preguntar en el vivero antes de elegir una.

La tercera es la Menta. Aunque no emite perfume continuamente, basta con rozar sus hojas para liberar un intenso aroma mentolado. Necesita luz indirecta y un sustrato constantemente húmedo (sin encharcar). Requiere muy buena ventilación diaria para prevenir hongos.

Lacuarta es la Melisa o Toronjil. Pariente cercana de la menta, ofrece una fragancia cítrica muy fresca al frotar su follaje. Es de crecimiento acelerado y sus hojas pueden aprovecharse para infusiones o cocina. Necesita alta iluminación para mantener un aspecto denso y poda regular de sus brotes para estimular un crecimiento vigoroso. Al igual que la menta, exige airear el baño a diario.

Por último, el Jazmín de Madagascar. Se trata de una enredadera de origen tropical que destaca por sus flores blancas altamente perfumadas. Cultivada con un pequeño tutor, aporta un toque sumamente elegante.

Es la más exigente en cuanto a claridad, si el espacio no cuenta con un ventanal amplio o luz muy abundante, vegetará bien pero le costará florecer.