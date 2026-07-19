El ACROS Fukuoka muestra cómo la naturaleza lidera la arquitectura , igual que Messi eleva un equipo sin buscar ser protagonista.

El ACROS Fukuoka del arquitecto argentino Emilio Ambasz demuestra que en la arquitectura la naturaleza también puede llevar la camiseta 10..

Inaugurado en 1995, el ACROS Fukuoka, diseñado por el arquitecto argentino Emilio Ambasz revolucionó la arquitectura sostenible con una enorme montaña verde integrada al edificio. Treinta años después sigue siendo una obra referente mundial y una inspiración para quienes buscan ciudades más naturales y humanas.

https://www.youtube.com/@acrosfukuoka Un ícono de la arquitectura verde Su imagen es inconfundible. Mientras una de sus fachadas mira hacia la ciudad con líneas contemporáneas, la otra se convierte en una gran montaña escalonada cubierta por árboles, arbustos y plantas que ascienden hasta la terraza superior.

l complejo incorpora 15 terrazas escalonadas con más de 35.000 plantas, arbustos y árboles, convirtiendo una construcción de gran escala en un verdadero parque vertical. acros.or.jp/english/ Una idea sencilla que marcó una diferencia El terreno elegido para construir el edificio ocupaba uno de los pocos espacios verdes del centro urbano. En lugar de resignarse a perderlo, el proyecto propuso una solución innovadora: devolver esa superficie en forma de jardines escalonados.

Las terrazas verdes del ACROS Fukuoka son la gran figura del edificio, como Messi lo es en una cancha. @mgsimonovich Hoy, sus quince terrazas albergan más de 35.000 plantas pertenecientes a cientos de especies. Además de embellecer el paisaje, ayudan a disminuir la temperatura, favorecen la biodiversidad y mejoran el confort ambiental.

La virtud que comparte con Messi A veces, como ocurre con Messi , la diferencia nace de una idea simple ejecutada con inteligencia. Y el ACROS Fukuoka transmite una idea parecida: el edificio no busca imponerse sobre el paisaje , sino integrarlo. La vegetación deja de ser un adorno y pasa a cumplir un papel central, beneficiando tanto a la arquitectura como a las personas que utilizan el espacio. ACROSFukuoka, con planos y detalles Instagram chapterofdesign Y su filosofía puede aplicarse en cualquier vivienda: incorporar árboles, cubiertas vegetales, terrazas con plantas o muros verdes ayuda a reducir el calor, mejorar la calidad del aire y crear espacios mucho más agradables para vivir.