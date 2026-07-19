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Cómo lograr una cocina cálida con maderas mixtas

La clave está en los colores: cálidos con cálidos, fríos con fríos o colores neutros entre sí para sumar contraste en la cocina sin romper la armonía.

Mario Simonovich

La isla es el punto focal de esta cocina, con una encimera de madera media y armarios de madera clara.

La isla es el punto focal de esta cocina, con una encimera de madera media y armarios de madera clara.

202 Design/ Studio Duggan

Mezclar distintas maderas en la cocina puede elevar el estilo del espacio si se respetan los colores y las proporciones. Elegir una base dominante, sumar contraste con criterio y repetir cada acabado en varios sectores ayuda a lograr un resultado equilibrado, cálido, intencional y con un aire más sofisticado.

La combinación de suelo de madera oscura, armarios de madera media y encimeras de piedra blanca crea en esta cocina una composición elegante y equilibrada.

La combinación de suelo de madera oscura, armarios de madera media y encimeras de piedra blanca crea en esta cocina una composición elegante y equilibrada.

El secreto está en los colores

Cada madera tiene un subtono que puede ser cálido, frío o neutro. Cuando esa base se respeta es posible combinar materiales claros y oscuros sin que el conjunto se vea desordenado. La armonía aparece cuando las piezas dialogan entre sí y no compiten por atención.

Tres maderas con matices similares pueden construir una propuesta de diseño atemporal y elegante.

Tres maderas con matices similares pueden construir una propuesta de diseño atemporal y elegante.

Contraste con criterio

Se aconseja elegir una madera dominante y sumar una segunda como complemento. Puede aparecer en una isla de cocina, una alacena, banquetas o estantes, siempre con intención y sin abusar de demasiadas variantes. Así, el contraste aporta carácter sin romper la unidad del espacio.

Las encimeras de madera clara contrastan con el suelo más oscuro y aportan carácter al ambiente rústico.

Las encimeras de madera clara contrastan con el suelo más oscuro y aportan carácter al ambiente rústico.

Repetir para equilibrar

Para que la mezcla funcione, cada madera debería repetirse al menos dos o tres veces dentro de la cocina. Esa estrategia ayuda a que el ojo lea el conjunto como una decisión estética y no como una acumulación de elementos. sueltos. La repetición, en este caso, ordena y calma.

Los gabinetes pintados protagonizan esta cocina, equilibrados por una isla de madera oscura y un piso de madera media.

Los gabinetes pintados protagonizan esta cocina, equilibrados por una isla de madera oscura y un piso de madera media.

FUENTE: https://www.homesandgardens.com/

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