Cómo lograr una cocina cálida con maderas mixtas

La clave está en los colores: cálidos con cálidos, fríos con fríos o colores neutros entre sí para sumar contraste en la cocina sin romper la armonía.

La isla es el punto focal de esta cocina , con una encimera de madera media y armarios de madera clara.

Mezclar distintas maderas en la cocina puede elevar el estilo del espacio si se respetan los colores y las proporciones. Elegir una base dominante, sumar contraste con criterio y repetir cada acabado en varios sectores ayuda a lograr un resultado equilibrado, cálido, intencional y con un aire más sofisticado.

La combinación de suelo de madera oscura, armarios de madera media y encimeras de piedra blanca crea en esta cocina una composición elegante y equilibrada. R. Brad Knipstein El secreto está en los colores Cada madera tiene un subtono que puede ser cálido, frío o neutro. Cuando esa base se respeta es posible combinar materiales claros y oscuros sin que el conjunto se vea desordenado. La armonía aparece cuando las piezas dialogan entre sí y no compiten por atención.

Tres maderas con matices similares pueden construir una propuesta de diseño atemporal y elegante. Shand Design/Blake Bronstad Photography Contraste con criterio Se aconseja elegir una madera dominante y sumar una segunda como complemento. Puede aparecer en una isla de cocina, una alacena, banquetas o estantes, siempre con intención y sin abusar de demasiadas variantes. Así, el contraste aporta carácter sin romper la unidad del espacio.

Las encimeras de madera clara contrastan con el suelo más oscuro y aportan carácter al ambiente rústico. deVOL Kitchens Repetir para equilibrar Para que la mezcla funcione, cada madera debería repetirse al menos dos o tres veces dentro de la cocina. Esa estrategia ayuda a que el ojo lea el conjunto como una decisión estética y no como una acumulación de elementos. sueltos. La repetición, en este caso, ordena y calma.

Los gabinetes pintados protagonizan esta cocina, equilibrados por una isla de madera oscura y un piso de madera media. S. Flynn Design + Build/Ramsey Baker Photography