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El nuevo lujo del hogar: decoración, orden y almacenamiento inteligente

Bibliotecas gigantes, muebles vintage y guardado elegante: las tendencias 2026 que transforman la decoración del hogar.

Mario Simonovich

Las tendencias de almacenamiento 2026 apuestan por espacios más ordenados, funcionales y elegantes. Bibliotecas de piso a techo, minibares integrados, muebles vintage y placares con cortinas redefinen el diseño de interiores contemporáneo.

Las tendencias de almacenamiento 2026 apuestan por espacios más ordenados, funcionales y elegantes. Bibliotecas de piso a techo, minibares integrados, muebles vintage y placares con cortinas redefinen el diseño de interiores contemporáneo.

Future

Las casas más elegantes de 2026 tienen algo en común: espacios ordenados, muebles funcionales y soluciones de guardado integradas al diseño. Desde minibares incorporados hasta cortinas en placares y muebles vintage reciclados, las nuevas tendencias de decoración combinan practicidad, calidez y estilo. Muchas de estas ideas pueden adaptarse fácilmente a hogares mendocinos con materiales nobles y detalles contemporáneos.

Embed - Almacenamiento y lujo, principales tendencias en la decoración 2026

Bibliotecas gigantes y estética intelectual

Las bibliotecas de piso a techo dejaron de ser exclusivas de películas europeas o mansiones neoyorquinas. En Mendoza, este concepto puede incorporarse en livings luminosos, quinchos o espacios de lectura con madera natural, hierro negro y tonos tierra. Además de ordenar, aportan identidad y un clima sofisticado muy alineado con la tendencia “quiet luxury”.

La mezcla entre bar y despensa

La tendencia internacional del “bantry” (espacio para almacenar que suma las funciones de una cafetería o bar) fusiona minibar, cava y pantry en un mismo ambiente elegante. En Mendoza, tierra de vino y reuniones sociales. Esta idea se adapta perfectamente: muebles oscuros, iluminación cálida y espacios para exhibir etiquetas premium transforman cualquier cocina en un rincón boutique.

bantry
Los estantes de cristal, los armarios verdes y una pared alicatada hacen que esta despensa tenga un aire sofisticado y lujoso.

Los estantes de cristal, los armarios verdes y una pared alicatada hacen que esta despensa tenga un aire sofisticado y lujoso.

Cortinas, muebles vintage y tonos profundos

Los placares con cortinas de lino, los aparadores antiguos reciclados y los gabinetes pintados en verde oliva, terracota o borgoña dominan las tendencias 2026. La clave está en que el almacenamiento deje de verse utilitario y pase a integrarse visualmente a la decoración, algo que encaja muy bien con el estilo cálido y artesanal de muchas casas de Mendoza.

INFO almacenamiento
El almacenamiento deja de ser un detalle secundario para convertirse en protagonista del diseño.

El almacenamiento deja de ser un detalle secundario para convertirse en protagonista del diseño.

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