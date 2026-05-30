El nuevo lujo del hogar: decoración, orden y almacenamiento inteligente
Bibliotecas gigantes, muebles vintage y guardado elegante: las tendencias 2026 que transforman la decoración del hogar.
Las casas más elegantes de 2026 tienen algo en común: espacios ordenados, muebles funcionales y soluciones de guardado integradas al diseño. Desde minibares incorporados hasta cortinas en placares y muebles vintage reciclados, las nuevas tendencias de decoración combinan practicidad, calidez y estilo. Muchas de estas ideas pueden adaptarse fácilmente a hogares mendocinos con materiales nobles y detalles contemporáneos.
Bibliotecas gigantes y estética intelectual
Las bibliotecas de piso a techo dejaron de ser exclusivas de películas europeas o mansiones neoyorquinas. En Mendoza, este concepto puede incorporarse en livings luminosos, quinchos o espacios de lectura con madera natural, hierro negro y tonos tierra. Además de ordenar, aportan identidad y un clima sofisticado muy alineado con la tendencia “quiet luxury”.
La mezcla entre bar y despensa
La tendencia internacional del “bantry” (espacio para almacenar que suma las funciones de una cafetería o bar) fusiona minibar, cava y pantry en un mismo ambiente elegante. En Mendoza, tierra de vino y reuniones sociales. Esta idea se adapta perfectamente: muebles oscuros, iluminación cálida y espacios para exhibir etiquetas premium transforman cualquier cocina en un rincón boutique.
Cortinas, muebles vintage y tonos profundos
Los placares con cortinas de lino, los aparadores antiguos reciclados y los gabinetes pintados en verde oliva, terracota o borgoña dominan las tendencias 2026. La clave está en que el almacenamiento deje de verse utilitario y pase a integrarse visualmente a la decoración, algo que encaja muy bien con el estilo cálido y artesanal de muchas casas de Mendoza.