El nuevo lujo del hogar: decoración, orden y almacenamiento inteligente

Bibliotecas gigantes, muebles vintage y guardado elegante: las tendencias 2026 que transforman la decoración del hogar.

Las tendencias de almacenamiento 2026 apuestan por espacios más ordenados, funcionales y elegantes. Bibliotecas de piso a techo, minibares integrados, muebles vintage y placares con cortinas redefinen el diseño de interiores contemporáneo.

Las casas más elegantes de 2026 tienen algo en común: espacios ordenados, muebles funcionales y soluciones de guardado integradas al diseño. Desde minibares incorporados hasta cortinas en placares y muebles vintage reciclados, las nuevas tendencias de decoración combinan practicidad, calidez y estilo. Muchas de estas ideas pueden adaptarse fácilmente a hogares mendocinos con materiales nobles y detalles contemporáneos.

Embed - Almacenamiento y lujo, principales tendencias en la decoración 2026 Bibliotecas gigantes y estética intelectual Las bibliotecas de piso a techo dejaron de ser exclusivas de películas europeas o mansiones neoyorquinas. En Mendoza, este concepto puede incorporarse en livings luminosos, quinchos o espacios de lectura con madera natural, hierro negro y tonos tierra. Además de ordenar, aportan identidad y un clima sofisticado muy alineado con la tendencia “quiet luxury”.

La mezcla entre bar y despensa La tendencia internacional del “bantry” (espacio para almacenar que suma las funciones de una cafetería o bar) fusiona minibar, cava y pantry en un mismo ambiente elegante. En Mendoza, tierra de vino y reuniones sociales. Esta idea se adapta perfectamente: muebles oscuros, iluminación cálida y espacios para exhibir etiquetas premium transforman cualquier cocina en un rincón boutique.

bantry Los estantes de cristal, los armarios verdes y una pared alicatada hacen que esta despensa tenga un aire sofisticado y lujoso. Caroline Sharpnack