Naranja y terracota: la tendencia 2026 en decoración que mejor se adapta a Mendoza

El naranja deja atrás su versión estridente y regresa en clave sofisticada. Terracota s, arcillas y tonos óxido dominan las tendencia s 2026 en decoración y encuentran en Mendoza un escenario ideal: luz cálida, piedra, madera y paisajes secos que potencian interiores más naturales, contemporáneos y conectados con el entorno.

Si bien un llamativo naranja fosforescente puede no ser del agrado de todos en tonalidades como terracota descolorido y óxido quemado, puede ser un color elegante, casi neutro, que aporta calidez y profundidad a un espacio. Créditos: Farrow & Ball .

El regreso del naranja en decoración no llega con tonos fluorescentes ni excesivos. La tendencia 2026 apuesta por versiones más naturales como terracota , arcilla, cobre apagado y naranja óxido. En Mendoza , estos colores funcionan especialmente bien porque reflejan la tierra de montaña, los viñedos otoñales y la luz cálida típica de la región.

Cómo se usa el naranja en interiores modernos

La clave actual está en usar el color con equilibrio. Los diseñadores recomiendan incorporarlo en una pared protagonista, sillones, textiles, cerámicas o muebles específicos. Combinado con beige, arena, “peige”, verde oliva y madera clara, el resultado es cálido y elegante, lejos del estilo recargado de los años 80.

INFO NARANJA

En cocinas mendocinas, por ejemplo, aparecen alacenas color arcilla, banquetas terracota y lámparas cobre. En livings, predominan sofás ladrillo, alfombras cálidas y textiles naturales que generan ambientes más acogedores y luminosos.

Por qué Mendoza es ideal para esta tendencia 2026

La arquitectura local favorece naturalmente el uso de este naranja. Casas con galerías, patios internos, grandes ventanales y conexión con jardines o montaña potencian los colores tierra y los materiales orgánicos. Piedra, cemento alisado, hierro negro y lino ayudan a equilibrar el naranja para lograr espacios modernos y relajados.

naranja mueble

Armario naranja combinado con empapelado color rosa pálido. Créditos: Amber Yard / Darren Chung.

La tendencia también responde a un cambio cultural: después de años de interiores blancos y grises, crece la búsqueda de hogares más personales, emocionales y conectados con la naturaleza. En Mendoza, esa combinación encuentra un escenario perfecto.