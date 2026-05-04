Adiós al rubio ceniza: el color de pelo que vuelve de los 90 y favorece más

Los tonos naturales se imponen en las peluquerías: iluminan el rostro, suavizan facciones y requieren menos mantenimiento.

El rubio ceniza empieza a quedar en segundo plano y da lugar a tonos más naturales. En un contexto donde el cuidado capilar gana protagonismo, cada vez más personas eligen colores más amables con el pelo y que no requieran visitas constantes a la peluquería.

Aunque el rubio platinado y ceniza sigue siendo muy popular, no siempre resulta el más favorecedor. Según especialistas, los tonos cálidos como caramelo, miel, dorados suaves y castaños avellana, suelen adaptarse mejor, ya que aportan luminosidad, suavizan las facciones y realzan el tono de piel.

Estos colores fueron un ícono de los años 90, elegidos por figuras como Claudia Schiffer y Cindy Crawford. Hoy vuelven con fuerza, impulsados por una búsqueda de looks más naturales y fáciles de mantener.

rubio ceniza El rubio que queda atrás y da lugar a tintes más naturales. Shutterstock

Cuál es el rubio en tendencia En este contexto, el rubio mantequilla se posiciona como el gran protagonista de la temporada. Se trata de un tono suave, con matices vainilla, que desplaza al ceniza gracias a su acabado más uniforme, cálido y favorecedor. La clave no es solo seguir la tendencia, sino elegir un color que se adapte a la piel, el estilo personal y el ritmo de vida.