Para qué sirve poner una toalla en invierno en la parte de abajo de la puerta

Descubre cómo un simple gesto con una toalla puede marcar la diferencia en el invierno en el hogar. Un truco sencillo y por sobre todo, económico.

A medida que se acerca el invierno, conservar el clima agradable del hogar se vuelve una prioridad. Sin embargo, existen fugas de energía que suelen ignorarse y que impactan directamente en el confort térmico de los ambientes. Uno de los puntos críticos se localiza en la base de la puerta.

Ese pequeño espacio entre la hoja y el suelo, por pequeño que sea, actúa como una vía libre para que el aire helado entre y el calor de la calefacción se escape.

La solución en invierno La solución es muy sencilla. Se puede enrollar una toalla y ubicarla en la parte inferior de la puerta. Al sellar este hueco, se interrumpe el flujo de aire, permitiendo que la habitación mantenga una temperatura equilibrada sin necesidad de forzar los sistemas de calefacción.

Se trata de un burlete improvisado que tiene la ventaja de ser una herramienta inmediata, sin costo y totalmente reversible.

Más allá del ahorro energético y la calidez, este truco casero ofrece beneficios secundarios que mejoran la calidad de vida en el hogar: por un lado, bloquea el paso de polvo y partículas que se filtran por las rendijas. Además, ayuda a amortiguar ruidos provenientes de otras habitaciones o de la calle.