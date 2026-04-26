Las tres plantas que desafían al invierno y mantienen el jardín vivo

Descubre las plantas que, contra todo pronóstico, prosperan en el invierno, aportando vida y color al jardín.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la imagen típica de un jardín suele ser la de hojas secas y falta de color. Sin embargo, la naturaleza tiene sus propios "supervivientes" porque hay plantas que no solo toleran el frío extremo, sino que dependen de él para completar su ciclo vital.

La capacidad de ciertas especies para lucir radiantes con temperaturas mínimas responde a complejos mecanismos biológicos. Es por eso que hay que prestar atención a cuáles son las especias para mantener el exterior vivo durante los meses más crudos.

Las plantas que resisten al frío La hiedra es, por excelencia, la reina de la resistencia en el paisaje. Esta trepadora perenne no solo mantiene su follaje intacto, sino que posee una estructura celular envidiable. Sus hojas pueden soportar hasta -25 grados mientras que sus tallos llegan a aguantar -35. Esto ocurre porque la planta usa luz solar acumular azúcares que funcionan como un "anticongelante" natural, reforzado por proteínas específicas que protegen sus tejidos.

Otra opción es el eléboro o rosa de navidad. Esta es la elección definitiva para los que buscan flores. Su floración se da en el corazón del invierno ofreciendo tonalidades que van del blanco al púrpura.vA diferencia de otras plantas, el eléboro necesita el frío. La Universidad de Wisconsin señala que requiere al menos ocho semanas de temperaturas de congelación para poder florecer con fuerza. Algunas variedadessoportan hasta −40 °C.

La tercera opción es la lavanda que tiene mucho más que un aroma de verano. Es una guerrera silenciosa contra la escarcha.Un estudio en Frontiers in Plant Science demostró que las bajas temperaturas activan en la lavanda señales químicas que acumulan azúcares solubles, preparándola bioquímicamente mucho antes de la primera helada. Puede tolerar hasta −15 °C. Su principal enemigo no es el frío, sino el exceso de humedad en las raíces.