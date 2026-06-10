Las plantas que sobreviven incluso si te olvidás de regarlas: las favoritas de quienes recién empiezan

Resistentes, fáciles de cuidar y capaces de adaptarse a distintos ambientes, estas plantas se convirtieron en las preferidas de quienes buscan sumar naturaleza.

La escena suele repetirse más de una vez. Una persona compra una planta con entusiasmo, encuentra el rincón perfecto para colocarla y promete cuidarla como corresponde. Sin embargo, pasan los días, aparecen las obligaciones cotidianas y el resultado termina siendo el mismo: hojas amarillas, tierra seca y una nueva frustración.

Por eso, cada vez más especialistas recomiendan comenzar con especies resistentes antes de aventurarse a opciones más exigentes. La buena noticia es que existen plantas capaces de tolerar ciertos descuidos sin perder atractivo. Son especies que se adaptan a interiores, requieren poco mantenimiento y pueden convivir sin problemas con quienes no tienen experiencia previa.

En los últimos años, además, ganaron popularidad gracias al crecimiento de la decoración basada en elementos naturales y a la tendencia de transformar departamentos y oficinas en espacios más verdes.

Las favoritas de quienes recién empiezan Entre las más recomendadas aparece la zamioculca. Su fama no es casual. Tolera períodos prolongados sin agua, soporta ambientes con poca iluminación y mantiene un aspecto saludable durante gran parte del año. Para muchos viveristas es la planta ideal para quienes nunca tuvieron una.

Algo similar ocurre con la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra. Sus hojas verticales y resistentes la convirtieron en una de las especies más utilizadas en hogares y oficinas. Su capacidad para adaptarse a distintas condiciones ambientales explica gran parte de su éxito.