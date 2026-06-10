Las plantas que sobreviven incluso si te olvidás de regarlas: las favoritas de quienes recién empiezan
Resistentes, fáciles de cuidar y capaces de adaptarse a distintos ambientes, estas plantas se convirtieron en las preferidas de quienes buscan sumar naturaleza.
La escena suele repetirse más de una vez. Una persona compra una planta con entusiasmo, encuentra el rincón perfecto para colocarla y promete cuidarla como corresponde. Sin embargo, pasan los días, aparecen las obligaciones cotidianas y el resultado termina siendo el mismo: hojas amarillas, tierra seca y una nueva frustración.
Por eso, cada vez más especialistas recomiendan comenzar con especies resistentes antes de aventurarse a opciones más exigentes. La buena noticia es que existen plantas capaces de tolerar ciertos descuidos sin perder atractivo. Son especies que se adaptan a interiores, requieren poco mantenimiento y pueden convivir sin problemas con quienes no tienen experiencia previa.
En los últimos años, además, ganaron popularidad gracias al crecimiento de la decoración basada en elementos naturales y a la tendencia de transformar departamentos y oficinas en espacios más verdes.
Las favoritas de quienes recién empiezan
Entre las más recomendadas aparece la zamioculca. Su fama no es casual. Tolera períodos prolongados sin agua, soporta ambientes con poca iluminación y mantiene un aspecto saludable durante gran parte del año. Para muchos viveristas es la planta ideal para quienes nunca tuvieron una.
Algo similar ocurre con la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra. Sus hojas verticales y resistentes la convirtieron en una de las especies más utilizadas en hogares y oficinas. Su capacidad para adaptarse a distintas condiciones ambientales explica gran parte de su éxito.
Cuando el tiempo no alcanza
Otra planta que suele aparecer en todas las recomendaciones es el pothos. Sus ramas colgantes permiten decorar estanterías, escritorios y balcones cubiertos sin necesidad de cuidados complejos. Además, crece con relativa rapidez y puede reproducirse fácilmente mediante esquejes.
La cinta, también llamada malamadre o lazo de amor, comparte varias de esas ventajas. Se adapta bien a interiores y tolera errores habituales como riegos irregulares o cambios de ubicación. Su crecimiento constante hace que muchos la consideren una de las opciones más agradecidas para principiantes.
Mucho más que decoración
La quinta especie que suele completar la lista es el espatifilo. Aunque requiere algo más de atención que las anteriores, sigue siendo considerada una planta accesible para quienes recién comienzan. Sus flores blancas y su capacidad para desarrollarse en interiores la mantienen entre las favoritas de los aficionados.
Más allá de sus diferencias, todas comparten una característica que explica su popularidad. No exigen conocimientos especializados ni una rutina estricta de mantenimiento. En una época donde muchas personas pasan gran parte del día fuera de casa, esa facilidad de adaptación se convirtió en un valor tan importante como la belleza de sus hojas.
Quizás por eso las plantas resistentes atraviesan uno de sus mejores momentos. No prometen milagros ni transforman automáticamente un ambiente. Pero sí ofrecen algo que muchas personas buscan cuando incorporan naturaleza a sus espacios: la posibilidad de disfrutar del verde sin convertir el cuidado diario en una tarea complicada.