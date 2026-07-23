Pocos las conocen: las 5 plantas con color que sobreviven en cualquier rincón

Si quieres color en tu sala, estas son las 5 plantas más fáciles de mantener. Cambian el aspecto de tu hogar.

Tener plantas en casa cambia todo el ambiente al instante. Estas especies llenan de vida cada rincón con sus grandiosos colores sin exigirte conocimientos expertos de jardinería.

Las mejores especies coloridas y sus cuidados básicos La planta Polka destaca por sus hojas llenas de lunares vibrantes. Colócala cerca de una ventana con luz indirecta brillante y evita mojar sus hojas para mantenerla sana.

Por su parte, la Bromelia aporta un toque exótico con sus tonos encendidos. Necesita luz indirecta o sol suave, y el agua se deposita en el centro de la roseta. Asegúrate de cambiar el agua cada semana para evitar hongos o bacterias. Esta rutina tan sencilla mantendrá la planta fuerte durante mucho tiempo.

El Caladium deslumbra por sus hojas anchas con combinaciones de rosa y verde. Requiere luz indirecta porque el sol directo quema sus hojas con facilidad. Mantén la tierra siempre ligeramente húmeda sin llegar a encharcar el recipiente. Si pierde sus hojas con el frío, no la tires porque vuelve a brotar.

La Violeta Africana es perfecta para espacios pequeños por sus flores intensas. Crece muy bien con luz indirecta e incluso bajo iluminación artificial. Para regarla, usa el método de inmersión y jamás mojes sus hojas. De esta forma, florecerá de manera continua durante varios meses al año.