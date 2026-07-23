El truco natural para terminar con las cucarachas en el hogar

Las cucarachas buscan refugio en las viviendas impulsadas por tres factores básicos: calor, humedad y el acceso a alimentos. Aunque la higiene estricta es la primera línea de defensa, existen varios recursos de jardinería que funcionan como potentes barreras aromáticas.

Ciertas plantas y aceites concentrados generan un ambiente hostil para estos insectos debido a la intensidad de sus compuestos volátiles. Los más efectivos incluyen la menta cuyos aceites concentrados alteran el sentido del olfato del insecto.

Otra opciones el laurel. Las hojas deshidratadas son ideales para espacios cerrados donde se guarda comida. También la lavanda y el romero con sus fragancias herbales profundas que actúan como disuasores continuos.

La alternativa de citronela y eucalipto es muy buena también porque alejan a gran variedad de plagas domésticas. Por último, la hierba gatera contiene nepetalactona, un componente natural altamente desagradable para estos bichos.

Las plantas deben estar en los puntos de entrada como marcos de ventanas, puertas de acceso o balcones. Después se colocan las hojas secas de laurel en el fondo de cajones, bajo la pileta de la cocina y detrás de la heladera.

Otra idea es diluir varias gotas de aceite esencial (menta, lavanda o eucalipto) en un pulverizador con agua y rociar zócalos, grietas y tuberías.

Los remedios botánicos cumplen una función preventiva. Si la presencia de insectos ya es masiva, deben complementarse con hábitos de limpieza rigurosos (guardar comida en frascos herméticos, secar pérdidas de agua y sellar fisuras) o con control profesional.