El truco natural con laurel que aleja a las cucarachas de tu hogar

Las cucarachas detestan el laurel . Esta planta es un repelente natural que funciona por medio de su fuerte aroma. El secreto está en sus aceites esenciales. Componentes como el cineol y el eucaliptol son insoportables.

Al percibir este olor, los insectos prefieren cambiar de rumbo. El laurel no las elimina, pero funciona como una barrera que les impide el paso.

Para aplicar este método, después de una limpieza profunda, solo necesitas buscar hojas secas. Puedes triturar un puñado con tus manos.

Coloca los trozos en los puntos clave de la casa . Las esquinas, detrás del refrigerador y cerca de los botes de basura son sitios ideales.

También es útil poner algunas hojas dentro de los muebles de madera. Esto protege tus platos y alimentos secos de posibles invasiones nocturnas.

Las cucarachas pueden ser portadoras de enfermedades como la salmonelosis, E. Coli, disentería y fiebre tifoidea. Foto: SHUTERSTOCK

Otra alternativa es preparar una infusión concentrada con agua hirviendo. Deja enfriar el líquido, fíltralo y viértelo dentro de un atomizador limpio.

Rocía esta mezcla en las grietas de las paredes de forma constante. El aroma persistente mantendrá el área libre de visitas inesperadas.

Recuerda cambiar los trozos secos cada dos semanas. Con el paso de los días, la planta pierde su fuerza y deja de ser efectiva.