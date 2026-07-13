Por qué aconsejan poner una hoja de laurel en la funda del celular

Mantener la hoja de laurel seca en el celular, según el Feng Shui, renueva intenciones y alinea las vibraciones diarias con metas económicas y profesionales.

Para el Feng Shui, los elementos que las personas tocan a diario tienen un impacto directo en el campo energético. Bajo esa premisa, el celular juega un papel clave. Una de las tendencias más populares de esta filosofía consiste en esconder una hoja de laurel seca dentro de la funda del aparato.

El significado detrás del laurel En el universo del Feng Shui, esta planta es un símbolo histórico de victoria, prosperidad y resiliencia. Llevarla junto al dispositivo que se usa para trabajar, hacer transacciones y comunicarse cumple una doble función.

Para el Feng Shui, el laurel tiene una función energética. Fuente: Shutterstock. Por un lado, actúa como un canalizador energético que ayuda a alinear las vibraciones del día a día con la abundancia y las metas económicas o profesionales. Además, funciona como un recordatorio visual y consciente de los objetivos personales. Al verla o saber que está ahí, la persona tiende a mantener un enfoque más nítido y un compromiso firme con sus proyectos.

Es un hábito especialmente recomendado para momentos de transición, como el inicio de un nuevo empleo, el lanzamiento de un emprendimiento o cuando se busca ordenar las finanzas personales.

Cómo activar este ritual de prosperidad Para que el amuleto cumpla su propósito, la disciplina oriental sugiere seguir una serie de pautas que garantizan la libre circulación de la energía como la limpieza previa antes de colocar la hoja, se aconseja comenzar el ritual al inicio del mes.