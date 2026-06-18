Por qué hay que poner hojas de laurel detrás del inodoro: para qué sirve

El baño es uno de los espacios del hogar que más sufre el desgaste diario. Los malos olores están a la orden del día en ese lugar, por eso una técnica gana tendencia. Se trata de las hojas del laurel .

Los que saben de limpieza recomiendan poner hojas de laurel detrás del inodoro. Una técnica milenaria que tiene mucha efectividad.

La magia de este ingrediente gastronómico está en su composición. El laurel posee aceites esenciales naturales que se liberan de manera progresiva, ofreciendo un perfume sutil pero constante.

A diferencia de los desodorantes comerciales que intentan "tapar" la atmósfera con fragancias potentes, los especialistas en limpieza sustentable señalan que el laurel actúa de forma integral en ambientes reducidos.

Por un lado, combate los aromas desde la raíz sin enmascararlos con químicos pesados, desprende su frescura de manera paulatina las 24 horas del día, no consume energía eléctrica ni genera residuos de aerosol y se adapta como un refuerzo a la rutina de aseo habitual.

Para aplicarlo, se aconseja separar entre 3 y 5 hojas de laurel que estén bien secas y colocarlas en la parte posterior de la mochila del inodoro o en algún rincón oculto. Dejar que actúen solas. Solo hay que estar atento a renovarlas cuando perdieron su aroma característico.

En conclusión, el laurel se destaca en la cosmética del hogar por ser altamente accesible, 100% libre de tóxicos y además es una de las formas más baratas de reducir el consumo de plásticos y aromatizantes artificiales.