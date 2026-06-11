El remedio casero que arrasa para terminar con las hormigas y cucarachas

La mayoría de los hogares luchan contra hormigas y cucarachas; un repelente orgánico con ingredientes comunes se presenta como una solución práctica y ecológica.

La mayoría de los hogares enfrentan a menudo la invasión de hormigas, cucarachas y otras pequeñas plagas. Ante esto, existe un método casero que está ganando adeptos a través de las redes sociales. Se trata de un repelente orgánico con ingredientes que todos tienen.

Repelente contra cucarachas y hormigas El proceso consiste en poner a hervir dos litros de agua en un recipiente grande, para luego incorporar cinco gramos de hojas de laurel e igual cantidad de clavos de olor. Ambas especias son valoradas en el ámbito de los remedios caseros debido a que sus aceites esenciales desprenden fragancias intensas que resultan sumamente desagradables para el sistema olfativo de los insectos.

cucarachas Un repelente casero para combatir cucarachas y hormigas. Tras una ebullición de cinco minutos, se debe retirar la olla del fuego, dejar que el líquido tome temperatura ambiente y colarlo cuidadosamente para eliminar los restos sólidos.

Una vez listo, el preparado ofrece dos modalidades de aplicación según la zona que se desee proteger: por un lado, se aconseja mezclar un litro de la infusión con un litro de agua limpia y añadir un chorrito de vinagre de alcohol. Esta solución es ideal para pasar el trapo de piso, reforzando la pasada en los zócalos, grietas y esquinas oscuras donde suelen anidar las hormigas y cucarachas.

Mientras que para el interior de los muebles, el líquido sobrante puede utilizarse puro, sin rebajar. Humedeciendo un paño directamente en la infusión, se pueden repasar los estantes de los armarios, los cajones de la cocina y los estantes de la despensa, creando una barrera invisible que además previene la aparición de polillas en los paquetes abiertos.