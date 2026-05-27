El sencillo truco con un remedio casero e infalible para acabar con las cucarachas y hormigas

Las hormigas , las cucarachas y otras plagas del hogar como las polillas suelen molestar durante todo el año. Por suerte, en los ingredientes de casa podemos encontrar la solución ideal para ahuyentarlas definitivamente. En esta ocasión, te enseñamos a preparar un remedio casero infalible utilizando elementos que seguro tenés guardados en la alacena.

Además de ser una alternativa económica y libre de químicos tóxicos, este preparado es totalmente seguro para aplicar en hogares con mascotas y niños.

Los ingredientes son muy fáciles de conseguir y probablemente ya los tengas en tu cocina:

El proceso de preparación es sumamente sencillo. El primer paso consiste en poner a hervir el agua en una olla y, una vez que rompa el hervor, agregar las hojas de laurel junto con el clavo de olor. Después, se debe apagar el fuego y dejar reposar la mezcla tapada durante algunos minutos para que ambos ingredientes liberen por completo su aroma intenso y sus propiedades repelentes.

Las cucarachas y hormigas suelen aparecer con más frecuencia en cocinas y despensas donde la comida y la humedad están presentes. Foto: Archivo

Las dos formas de usar esta mezcla en casa

Una de las opciones más efectivas para aplicar este remedio consiste en diluir un litro del preparado en otro litro de agua limpia y sumarle un buen chorro de vinagre de limpieza. Esta potente combinación es ideal para trapear los pisos y desinfectar a fondo aquellos rincones críticos donde suelen aparecer cucarachas y hormigas.

La segunda alternativa es aplicar el líquido concentrado, es decir, sin diluir, directamente sobre los estantes de los armarios, bajo mesadas o alacenas utilizando un trapo limpio. Estos espacios oscuros suelen ser los escondites favoritos de los insectos.

Como beneficio adicional, además de ayudarte a combatir y mantener a raya las plagas de forma definitiva, este remedio natural deja un perfume riquísimo, fresco e intenso dentro de todo el hogar gracias a la combinación natural del laurel y el clavo de olor.