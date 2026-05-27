Cómo eligen los gatos a su humano favorito

Los gatos desarrollan vínculos especiales con humanos que les transmiten calma, seguridad y confianza.

Los gatos desarrollan vínculos afectivos basados en la confianza y la seguridad. Foto: Experto Animal

A diferencia de los perros, los gatos tienen una forma mucho más sutil y selectiva de procesar sus vínculos afectivos dentro del hogar. Aunque existe el mito de que son seres fríos, algunos estudios científicos demuestran que los felinos desarrollan un apego único y eligen a una persona favorita basándose en la confianza y la seguridad.

Un informe publicado por National Geographic desarmó este misterio. Su naturaleza selectiva es una herencia evolutiva directa de sus parientes más cercanos, los gatos monteses: a excepción de los leones, los félidos son animales solitarios. Por eso, el gato doméstico actual analiza minuciosamente en quién depositar su confianza dentro de la casa.

Las claves del filtro felino Los expertos en comportamiento animal reducen la elección a tres factores:

Socialización temprana: lo que vive el cachorro entre la tercera y la octava semana de vida define su mapa de seguridad. Ese recuerdo determina qué humanos le gustarán de adulto.

El imán de la indiferencia: es una paradoja. El gato busca al que lo ignora. ¿Por qué? Porque el desinteresado no lo mira fijo ni lo atosiga, conductas que el felino interpreta como pacíficas.

Rutina y previsibilidad: odian la sorpresa. Prefieren interactuar con personas de movimientos calmados y tonos de voz estables. Misterio revelado: ¿Los gatos negros traen mala suerte? El gato es una especie domesticada, por la convivencia con el ser humano. Foto: Pexels La socialización temprana influye en la forma en que los gatos se relacionan con humanos. Foto: Pexels