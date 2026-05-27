Cómo eligen los gatos a su humano favorito
Los gatos desarrollan vínculos especiales con humanos que les transmiten calma, seguridad y confianza.
A diferencia de los perros, los gatos tienen una forma mucho más sutil y selectiva de procesar sus vínculos afectivos dentro del hogar. Aunque existe el mito de que son seres fríos, algunos estudios científicos demuestran que los felinos desarrollan un apego único y eligen a una persona favorita basándose en la confianza y la seguridad.
Un informe publicado por National Geographic desarmó este misterio. Su naturaleza selectiva es una herencia evolutiva directa de sus parientes más cercanos, los gatos monteses: a excepción de los leones, los félidos son animales solitarios. Por eso, el gato doméstico actual analiza minuciosamente en quién depositar su confianza dentro de la casa.
Las claves del filtro felino
Los expertos en comportamiento animal reducen la elección a tres factores:
Socialización temprana: lo que vive el cachorro entre la tercera y la octava semana de vida define su mapa de seguridad. Ese recuerdo determina qué humanos le gustarán de adulto.
El imán de la indiferencia: es una paradoja. El gato busca al que lo ignora. ¿Por qué? Porque el desinteresado no lo mira fijo ni lo atosiga, conductas que el felino interpreta como pacíficas.
Rutina y previsibilidad: odian la sorpresa. Prefieren interactuar con personas de movimientos calmados y tonos de voz estables.
La señal del elegido
Si tenés dudas de ser la persona especial de tu mascota, hay conductas que no fallan. Cuando un gato te elige, te lo va a demostrar buscando dormir pegado a vos, frotando sus mejillas contra tus piernas para dejar su aroma protector o "amasándote" con sus patas sobre el regazo, una conducta que arrastran desde su lactancia y que solo replican con quienes consideran su verdadera madre o protector.