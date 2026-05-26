Limpieza de zapatillas: por qué el vinagre es tendencia y cómo usarlo

Expertos confirman: el vinagre blanco es la solución económica y eficaz para mantener tus zapatillas impecables y libres de malos olores.

Un ingrediente de casa ayuda a mantener las zapatillas como nuevas. Foto: Shutterstock

La limpieza de las zapatillas puede ser un desafío, sobre todo cuando queremos evitar meterlas en el lavarropas. Por suerte, no hace falta pasar horas refregándolas para que queden como nuevas ni gastar plata en productos costosos: el vinagre blanco vuelve a aparecer como una herramienta fundamental para alargar la vida útil de nuestro calzado.

Este ingrediente no solo ofrece una limpieza superficial, sino que también ayuda a remover manchas rebeldes desde la raíz y a eliminar por completo el mal olor que suele acumularse en las plantillas con el uso diario.

Los beneficios de limpiar tus zapatillas con vinagre blanco Elimina el mal olor: el vinagre ataca directamente las bacterias y hongos que pueden acumular mal olor en las plantillas o en el interior del calzado por la transpiración.

Remueve manchas rebeldes: ideal para zapatillas de cuero sintético o lona, el vinagre actúa como un potente blanqueador que ayuda a aflojar suciedades de costuras y cordones.

Desinfecta sin desgastar: a diferencia de otros limpiadores, el vinagre no desgasta, limpia y desinfecta protegiendo el calzado. Deja tus zapatillas impecables con sólo sal gruesa y leche Foto: Shutterstock Una mezcla sencilla para una limpieza rápida. Foto: Shutterstock

Cómo aplicarlo paso a paso Para lograr un resultado óptimo, los expertos recomiendan preparar una solución con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. Con la ayuda de un cepillo de dientes viejo o un paño de microfibra, se debe frotar suavemente la superficie prestando especial atención a los bordes de la suela.