Cuenta DNI lanzó descuentos en ropa y zapatillas: cómo ahorrar hasta $5.000
La Cuenta DNI del Banco Provincia activó descuentos, reintegros y cuotas sin interés para comprar ropa y zapatillas antes de la llegada del invierno.
Con la llegada del frío cada vez más cerca, el Banco Provincia renovó las promociones de Cuenta DNI para compras de ropa, zapatillas y accesorios. Durante mayo, los usuarios podrán acceder a descuentos, reintegros y cuotas sin interés en comercios adheridos.
El nuevo esquema apunta a impulsar el consumo de indumentaria y calzado de temporada, combinando beneficios tanto para compras presenciales como online realizadas con la billetera virtual y tarjetas del banco.
Qué descuentos hay en ropa y zapatillas con Cuenta DNI
Banco Provincia activó promociones especiales para quienes utilicen tarjetas Visa y MasterCard emitidas por la entidad en locales adheridos de indumentaria.
Los clientes podrán acceder a:
- 30% de descuento en marcas seleccionadas
- Hasta $5.000 de reintegro por compra o por día, según el comercio
- Hasta 4 cuotas sin interés
La promoción incluye compras realizadas tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico adheridas.
Cómo funciona el reintegro semanal de Cuenta DNI
Además de los beneficios en ropa y calzado, Cuenta DNI mantiene vigente el descuento general para compras realizadas de lunes a viernes mediante:
- Pagar QR
- Link de Pago
- Clave DNI
- Terminales Posnet y Payway
- Cuenta DNI Comercios
En estos casos, el beneficio será de:
- 20% de reintegro
- Tope de $5.000 por semana y por persona
El límite contempla el total de compras realizadas entre lunes y viernes en todos los comercios participantes.
Qué pagos no entran en la promoción
Banco Provincia aclaró que los descuentos no aplican para:
- Transferencias tradicionales
- Pagos con QR de otras billeteras virtuales, como Mercado Pago
- Operaciones que no utilicen los medios habilitados dentro de Cuenta DNI
Además, el beneficio está destinado exclusivamente a consumos minoristas y puede quedar inhabilitado para clientes con deudas o atrasos financieros con la entidad.
Cuándo se acredita el reintegro
Los descuentos no impactan de manera inmediata. En el caso de Cuenta DNI, los reintegros pueden demorar hasta diez días hábiles desde la compra.
Para quienes utilicen tarjetas de crédito del banco, el descuento aparecerá reflejado en el siguiente resumen.
Consejos para aprovechar mejor las promociones
- Hacer compras entre lunes y viernes para acceder al reintegro semanal
- Dividir compras grandes para no perder parte del tope
- Aprovechar las cuotas sin interés en productos de mayor valor
- Revisar previamente qué comercios participan de las promociones
- Utilizar únicamente medios habilitados dentro de la app
- Evitar pagos con QR externos para no perder el beneficio
El nuevo paquete de descuentos busca incentivar el consumo antes del invierno y ofrecer alternativas de ahorro en un contexto de fuerte atención al gasto cotidiano.