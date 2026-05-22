Cuenta DNI lanzó descuentos en ropa y zapatillas: cómo ahorrar hasta $5.000

Con la llegada del frío cada vez más cerca, el Banco Provincia renovó las promociones de Cuenta DNI para compras de ropa, zapatillas y accesorios. Durante mayo, los usuarios podrán acceder a descuentos , reintegros y cuotas sin interés en comercios adheridos.

El nuevo esquema apunta a impulsar el consumo de indumentaria y calzado de temporada, combinando beneficios tanto para compras presenciales como online realizadas con la billetera virtual y tarjetas del banco.

Cuenta DNI lanzó un descuento especial en ropa y zapatillas.

Cuenta DNI ofrece descuentos y opciones de financiación este fin de semana Foto: Banco Provincia.

Banco Provincia activó promociones especiales para quienes utilicen tarjetas Visa y MasterCard emitidas por la entidad en locales adheridos de indumentaria.

30% de descuento en marcas seleccionadas

Hasta $5.000 de reintegro por compra o por día, según el comercio

Hasta 4 cuotas sin interés

La promoción incluye compras realizadas tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico adheridas.

Cómo funciona el reintegro semanal de Cuenta DNI

Además de los beneficios en ropa y calzado, Cuenta DNI mantiene vigente el descuento general para compras realizadas de lunes a viernes mediante:

Pagar QR

Link de Pago

Clave DNI

Terminales Posnet y Payway

Cuenta DNI Comercios

En estos casos, el beneficio será de:

20% de reintegro

Tope de $5.000 por semana y por persona

El límite contempla el total de compras realizadas entre lunes y viernes en todos los comercios participantes.

Qué pagos no entran en la promoción

Banco Provincia aclaró que los descuentos no aplican para:

Transferencias tradicionales

Pagos con QR de otras billeteras virtuales, como Mercado Pago

Operaciones que no utilicen los medios habilitados dentro de Cuenta DNI

Además, el beneficio está destinado exclusivamente a consumos minoristas y puede quedar inhabilitado para clientes con deudas o atrasos financieros con la entidad.

Cuándo se acredita el reintegro

Los descuentos no impactan de manera inmediata. En el caso de Cuenta DNI, los reintegros pueden demorar hasta diez días hábiles desde la compra.

Para quienes utilicen tarjetas de crédito del banco, el descuento aparecerá reflejado en el siguiente resumen.

Consejos para aprovechar mejor las promociones

Hacer compras entre lunes y viernes para acceder al reintegro semanal

Dividir compras grandes para no perder parte del tope

Aprovechar las cuotas sin interés en productos de mayor valor

Revisar previamente qué comercios participan de las promociones

Utilizar únicamente medios habilitados dentro de la app

Evitar pagos con QR externos para no perder el beneficio

El nuevo paquete de descuentos busca incentivar el consumo antes del invierno y ofrecer alternativas de ahorro en un contexto de fuerte atención al gasto cotidiano.