Una buena para el Gobierno: la economía creció en marzo pero no logra salir del clásico "serrucho"

La economía argentina muestra una foto que todavía no perciben los ciudadanos de a pie. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de marzo marca una suba de 5,5% en términos interanuales, y de 3,5% en la medición desestacionalizada contra el mes anterior, una foto de la realidad que resaltan en despachos oficiales.

Sin embargo, pese a la mejora temporal, lo cierto es que la economía no logra romper con esa lógica de "serrucho" que dibuja subas y bajas consecutivas en el dato de la actividad mensual sin estacionalidad. Así, la euforia oficial de un mes se traduce rápidamente en decepción o justificación de la caída que llegará al mes siguiente.

Es un movimiento típico de economías con enorme volatilidad, y en las que algunas ramas de actividad despegan fuerte, mientras que otras corren de atrás. Así, la economía de cuatro sectores en Argentina -energía, la minería, el agro y el sector financiero- le trae buenas noticias al Gobierno pero no parece llegarle a la gente.

La Argentina es mucho más que esos cuatro sectores top. De hecho, el principal aporte al producto interno bruto (PIB) y la mayor generación de empleo proviene de sectores que están golpeados hace más de dos años, como es el caso del comercio, la construcción y la industria manufacturera.

Tendencia de marzo

Esto se da en un contexto caracterizado por la mejora de la producción y las exportaciones de petróleo, de alguna manera impulsadas también por la suba del precio internacional del crudo, y el crecimiento de la actividad minera, lo que arrojó un salto de 16,3% interanual en el rubro Explotación de Minas y Canteras.

El agro también marcó en marzo un avance de 17,9%, en un marco de suba de los precios de los granos y baja de derechos de exportación aplicada en diciembre pasado, y en medio de la cosecha gruesa, que concentra las tareas de laboreo en maíz y soja, los dos principales cultivos del país, y más atrás también el girasol - con una muy buena campaña- y el sorgo

En alguna medida, sorprendió este mes el desempeño de la industria manufacturera, con una mejora interanual de 4,6%, aunque en este caso, el sector venía con ocho meses consecutivos de caída, lo que explica en algún punto el impacto de la baja base de comparación.