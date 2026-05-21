Presenta:

Dinero

|

Economía

Una buena para el Gobierno: la economía creció en marzo pero no logra salir del clásico "serrucho"

Si bien en marzo la actividad económica se expandió 5,5%, en el acumulado del primer trimestre marca un avance de 1,7%, tras el desplome de febrero.

Carlos Boyadjian

Carlos Boyadjian

La industria manufacturera viene contrayéndose a un ritmo de casi 9% este año y empieza a preocupar por el impacto en el empleo.&nbsp;&nbsp;

La industria manufacturera viene contrayéndose a un ritmo de casi 9% este año y empieza a preocupar por el impacto en el empleo.  

Shutterstock

La economía argentina muestra una foto que todavía no perciben los ciudadanos de a pie. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de marzo marca una suba de 5,5% en términos interanuales, y de 3,5% en la medición desestacionalizada contra el mes anterior, una foto de la realidad que resaltan en despachos oficiales.

Sin embargo, pese a la mejora temporal, lo cierto es que la economía no logra romper con esa lógica de "serrucho" que dibuja subas y bajas consecutivas en el dato de la actividad mensual sin estacionalidad. Así, la euforia oficial de un mes se traduce rápidamente en decepción o justificación de la caída que llegará al mes siguiente.

EMAE marzo 2026

Es un movimiento típico de economías con enorme volatilidad, y en las que algunas ramas de actividad despegan fuerte, mientras que otras corren de atrás. Así, la economía de cuatro sectores en Argentina -energía, la minería, el agro y el sector financiero- le trae buenas noticias al Gobierno pero no parece llegarle a la gente.

La Argentina es mucho más que esos cuatro sectores top. De hecho, el principal aporte al producto interno bruto (PIB) y la mayor generación de empleo proviene de sectores que están golpeados hace más de dos años, como es el caso del comercio, la construcción y la industria manufacturera.

Tendencia de marzo

Esto se da en un contexto caracterizado por la mejora de la producción y las exportaciones de petróleo, de alguna manera impulsadas también por la suba del precio internacional del crudo, y el crecimiento de la actividad minera, lo que arrojó un salto de 16,3% interanual en el rubro Explotación de Minas y Canteras.

El agro también marcó en marzo un avance de 17,9%, en un marco de suba de los precios de los granos y baja de derechos de exportación aplicada en diciembre pasado, y en medio de la cosecha gruesa, que concentra las tareas de laboreo en maíz y soja, los dos principales cultivos del país, y más atrás también el girasol - con una muy buena campaña- y el sorgo

En alguna medida, sorprendió este mes el desempeño de la industria manufacturera, con una mejora interanual de 4,6%, aunque en este caso, el sector venía con ocho meses consecutivos de caída, lo que explica en algún punto el impacto de la baja base de comparación.

Archivado en

Notas Relacionadas