La actividad económica mejoró un 5,5% con buenas noticias en todos los rubros

La actividad económica tuvo un fuerte crecimiento en el mes de marzo, con un impulso determinante de los sectores ligados a la minería, energía y agricultura. Y aunque se verificaron mejoras en todos los rubros, se consolidó la divergencia entre los diversos sectores de la economía.

El estimador mensual de actividad económica (EMAE), medido por el Indec, marcó una suba del 5,5% en el cómputo interanual y una mejora del 3,5% respecto a febrero en la medición desestacionalizada.

En la comparación interanual catorce de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en marzo. Se destacaron Pesca (30,9%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%) y Explotación de minas y canteras (16,3%).

No obstante se consolidó la brecha entre sectores. Mientras que los ligados a las materias primas mejoraron dos dígitos, el resto lo hizo con índices más acotados. La buena noticia de la jornada la dio Industria Manufacturera que mejoró un 4,6% tras fuertes caídas de los meses anteriores. También tuvieron subas consistentes Construcción (7,6%) e Intermediación Financiera (8,8%).

Solo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2%) registró una caída en la comparación interanual.

De esta forma, el acumulado del primer trimestre fue del 1,7% interanual.

Para Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, "lo más significativo del dato no es solo el número agregado sino la composición. Es importante destacar que 14 de los 15 sectores crecieron en términos interanuales. Eso es muy distinto al patrón de los meses anteriores, donde la economía mostraba una marcada heterogeneidad con minería y agro empujando y la industria y el comercio cayendo".