La fuerte apuesta de YPF y Essential Energy en la exrefinería San Lorenzo
Santa Fe BIO, sociedad conformada por YPF y Essential Energy busca adecuar el lugar para la producción de biocombustible orientado a la aviación.
La sociedad conformada por YPF y Essential Energy, Santa Fe BIO, avanza con la instalación de un complejo de vanguardia para la producción de biocombustibles de última generación orientados a aviación (SAF- Sustainable Aviation Fuel) y al transporte (HVO), con destino al mercado local como al internacional.
La inversión se realiza sobre la exrefinería San Lorenzo, por una cifra cercana a los 400 millones de dólares. El objetivo es generar empleos especializados, desarrollar nuevas cadenas de valor, integrarse en los mercados internacionales y producir desarrollo tecnológico.
Las etapas del proyecto
Actualmente, se está ejecutando la primera fase del proyecto, la cual contempla la instalación de una planta de pretratamiento de materias primas, con una capacidad máxima de 250 mil toneladas al año, además de la adecuación de tanques y sistemas logísticos.
La segunda fase corresponde a la instalación de la biorrefinería, la cual producirá ese nuevo combustible con una capacidad de procesamiento de 170.000 toneladas año. La puesta en marcha está prevista para finales de 2029.