YPF se suma al RIGI para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta con una inversión de U$S25 mil millones

El CEO de YPF Horacio Marín aseguró que el proyecto exportador generará ingresos por más de 100 mil millones de dólares. "Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI", señaló.

El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció la solicitud de adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil, una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Según Marín, el plan busca generar más de USD 100.000 millones en exportaciones durante la vida del proyecto.

En su publicación, Marín sostuvo que el proyecto representa un salto de escala para la industria. “Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó. Luego agregó: “Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”.

YPF y RIGI para Vaca Muerta El titular de YPF también buscó darle al anuncio una lectura más amplia que la estrictamente económica. “Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa”, escribió. En esa línea, remarcó el cambio de dimensión que espera para la compañía y para el sector: “Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”.

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En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026