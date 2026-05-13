Golpe al bolsillo: YPF sube los combustibles este jueves en medio de la tensión por Medio Oriente

YPF aplicará a partir de este jueves 14 de mayo un ajuste del 1% en el precio de los combustibles, según anunció su presidente Horacio Marín a través de su cuenta de X.

La decisión, indicó, surge de "un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda".

En el mismo mensaje, Marín confirmó que la compañía continuará aplicando el denominado "buffer de precios" por hasta 45 días adicionales.

Este mecanismo tiene como objetivo evitar que los consumidores enfrenten sobresaltos en el surtidor producto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo Brent, manteniendo sin restricciones el resto de las variables que componen el precio final.

El sistema implementado por YPF contempla la creación de una cuenta compensadora. Según explicó Marín, una vez finalizado el período estipulado y concluido el conflicto en Oriente Medio, la empresa mantendrá constantes los precios de los combustibles durante el tiempo necesario para recuperar el ingreso diferido por no haber trasladado a los surtidores las variaciones del Brent en esta etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2054684235558957375&partner=&hide_thread=false A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

"Un compromiso honesto y moral con los consumidores"

El titular de YPF también remarcó que la compañía seguirá utilizando su sistema de "micropricing", una estrategia que permite establecer precios diferenciales según franjas horarias, corredores y zonas geográficas.

Para cerrar el comunicado difundido en redes, Marín ratificó lo que definió como un "compromiso honesto y moral" con los consumidores. El ejecutivo sostuvo que la política de precios busca preservar la demanda en un contexto de libre mercado, sin resignar rentabilidad ni generar perjuicios a accionistas o clientes de la petrolera de mayoría estatal.