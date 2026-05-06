El rol clave de Mendoza para la renovación minera de YPF

En el marco de la Expo Minera San Juan 2026 , YPF anunció el lanzamiento de un producto clave para la minería. En el desarrollo del mismo, la provincia de Mendoza ha tenido un rol clave y su producción es resultado de una inversión de más de US$ 600 millones que la compañía ha hecho en la provincia.

Se trata de Diesel 10 Minero, producido en la refinería de Luján de Cuyo. “Es único en Argentina y, en términos simples, está diseñado para resistir temperaturas extremadamente bajas en alta montaña, con las exigencias propias de la industria a la que abastecemos. Hablamos de condiciones que pueden llegar a los -35 grados”, comentó Germán Stocker, gerente de Minería de YPF.

Luego de un largo tiempo de desarrollo, desde el mes de agosto estará disponible en el mercado, donde la petrolera de bandera nacional abastece al 90% de la industria minera. El mismo, viene a reemplazar al gasoil minero que actualmente YPF tiene en el mercado y es utilizado por 70% de sus clientes.

El desarrollo de este nuevo producto específico para la minería es parte de los resultados la inversión de US$ 600 millones que YPF ha realizado en la refinería de Luján de Cuyo. “Si bien no hay un número asignado puntualmente a este desarrollo, forma parte de un proceso más amplio de modernización de la planta, con la adecuación de sus capacidades para producir combustibles de mayor calidad”, explicó Stocker.

Justamente la producción en la planta mendocina es lo que permite obtener este nuevo combustible de ultra bajo azufre de hasta 10 ppm. “Esto lo hace apto para las motorizaciones más modernas de equipos fuera de ruta, como las que está incorporando la industria del cobre, con estándares Euro 5 y Tier 4 en adelante. Permite el funcionamiento de sistemas de postratamiento, reduce emisiones y, al mismo tiempo, brinda seguridad operativa al evitar problemas de congelamiento en condiciones severas de cordillera”, aseguró el referente de YPF.

La división minería representa alrededor del 5% del gasoil total que comercializa la compañía. Es una unidad dedicada, con equipos comerciales en las principales zonas mineras, como San Juan y Santa Cruz, y operación permanente.

Exportación y demanda

El segmento de minería no es igual al resto de las divisiones que atiende YPF. “Contamos con choferes y camiones especialmente preparados para operar en este segmento. No son los mismos que abastecen estaciones de servicio: acá hay protocolos específicos de seguridad, manejo de riesgos y condiciones operativas exigentes”, detalló Stocker.

“En San Juan, por ejemplo, tenemos operaciones diarias con varios camiones que ascienden a más de 5.000 metros y realizan entregas en torno a los 3.500 metros de altura. Esa misma lógica se replica en otros puntos del país, siempre con estándares altos de seguridad, tanto propios como de nuestros clientes, que en muchos casos son grandes compañías multinacionales”, sumó el experto.

En cuanto a las proyecciones de crecimiento de la minería en Argentina, desde YPF prevén un incremento de 15% en la demanda de combustibles en la minería para este 2026, respecto a la demanda de 2025. Si bien aseguraron que el crecimiento podría ser aún mayor, reconocieron que la migración hacia fuentes de energía renovables ha mermado el potencial de crecimiento.

Asimismo, este nuevo producto no descarta la salida al mercado externo, pudiendo abastecer proyectos de la región. Aunque el principal escollo es la logística, ya que en Chile domina la minería a gran escala, desde YPF aseguraron que la exportación de este nuevo desarrollo es algo que está en estudio desde la empresa.