Pese al anuncio de congelamiento de precios del Gobierno, la nafta volvió a aumentar en Mendoza
YPF aumentó sus combustibles apenas 35 días después de anunciar un congelamiento por 45 días. La Super en Mendoza se vende a 2.031 pesos el litro.
La nafta volvió a aumentar este martes en Mendoza. Si bien el Gobierno había comunicado que los precios se iban a mantener congelados por 45 días, apenas 35 días después volvieron a subir los combustibles en la provincia.
La nafta Super en YPF subió 8 pesos y la Infinia $10. Así quedaron los nuevos valores:
- Nafta Super: $2.031
- Nafta Infinia: $2.225
- Infinia Diesel: $2.243
- Diesel 500: $2.163