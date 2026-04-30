Aumenta el impuesto a los combustibles a partir de mayo: cómo impacta en la nafta y gasoil

El Gobierno decidió incrementar parcialmente el impuesto a los combustibles para amortiguar el impacto del precio del petróleo a nivel internacional.

El Gobierno resolvió aplicar parte de la actualización por inflación del impuesto a los combustibles a partir del primero de mayo. Este ajuste implicará un traslado en los surtidores en los precios finales de las naftas y el gasoil en todo el país.

A través del decreto 302, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el oficialismo informó que el impuesto a los combustibles subirá 0,5% en el quinto mes del año. Así, se posterga el grueso de los tributos que se cobran sobre los combustibles hasta el primero de junio.

Según reza el documento oficial, la decisión se tomó "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

La postergación de cobrar la totalidad del gravamen ya se había tomado en abril, luego del incremento cercano al 25% que tuvieron los precios de la nafta y el gasoil en marzo debido al alza del valor del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

En paralelo con las medidas del Gobierno, YPF comunicó que no trasladará el impacto de los precios internacionales hasta mediados de mayo al surtidor, luego se acoplaron el resto de las petroleras.