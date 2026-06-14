Los 5 perfiles más demandados en logística (y por qué escasean)

El crecimiento del e-commerce, la digitalización y la presión por mayor eficiencia están redefiniendo el empleo en el sector, pero las empresas enfrentan una escasez creciente de talento especializado

La logística se consolida como uno de los sectores más dinámicos del empleo en Argentina.

La logística se consolida como uno de los sectores más dinámicos del empleo en Argentina, impulsado por el avance del comercio electrónico, la digitalización de procesos y la necesidad de operaciones cada vez más eficientes. Sin embargo, ese crecimiento viene acompañado de un desafío estructural: la dificultad para encontrar perfiles calificados.

De acuerdo con relevamientos recientes del mercado laboral, como los informes de talento de Randstad y ManpowerGroup en Argentina, los perfiles vinculados a logística, supply chain y tecnología aplicada se encuentran entre los más difíciles de cubrir. Según el estudio Talent Shortage 2025 de ManpowerGroup, más del 70% de las empresas reporta dificultades para encontrar talento.

La logística genera empleo En este contexto, hay cinco perfiles que concentran la mayor demanda y también la mayor escasez, dentro del sector:

Planificadores logísticos con foco en datos: son quienes optimizan rutas, tiempos y costos en base a información en tiempo real. Escasean porque requieren habilidades analíticas avanzadas combinadas con conocimiento operativo.

con foco en datos: son quienes optimizan rutas, tiempos y costos en base a información en tiempo real. Escasean porque requieren habilidades analíticas avanzadas combinadas con conocimiento operativo. Analistas de supply chain con capacidad predictiva: trabajan con modelos que anticipan demanda, stock y posibles disrupciones. La falta de formación específica en analítica aplicada explica gran parte de su escasez.

Especialistas en última milla: claves en un contexto donde la experiencia de entrega define la percepción del cliente. Son difíciles de encontrar por la complejidad operativa y la necesidad de adaptación a entornos urbanos cambiantes.

Técnicos en automatización y almacenes inteligentes: operan sistemas robotizados, software de gestión y tecnologías de picking avanzado. La rápida incorporación de estas herramientas dejó al mercado sin suficiente talento capacitado.

Perfiles en logística sustentable: profesionales capaces de optimizar rutas, reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Es un rol emergente, todavía con baja oferta de especialistas en el mercado local. CELSUR PIC - 3 General Rodriguez-6245 Perfiles en logística sustentable: profesionales capaces de optimizar rutas, reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Archivo. Hoy la logística necesita perfiles híbridos Perfiles que entiendan la operación pero también sepan trabajar con datos, tecnología y procesos automatizados. El desafío es que esa combinación todavía es escasa en el mercado. La brecha no solo responde a la falta de formación específica, sino también a la velocidad con la que evolucionan las necesidades del negocio.

En un contexto donde la logística pasó de ser un área operativa a un factor estratégico, las empresas empiezan a apostar cada vez más por la capacitación interna y la reconversión de talento. En paralelo, datos del Banco Central de la República Argentina muestran una creciente digitalización de los pagos y el consumo, lo que impulsa la demanda de servicios logísticos más ágiles y personalizados, especialmente en la última milla.