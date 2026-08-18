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El dólar volvió a subir tras el fin de semana largo

El dólar oficial y el dólar blue tuvieron movimientos al alza este martes tras un lunes en el que no hubo mercados por el feriado.

MDZ Dinero

El dólar oficial llegó a $1.515.

El dólar oficial llegó a $1.515.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Luego del feriado del 17 de agosto en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, los mercados volvieron al ruedo recién este martes y se pudo observar una leve suba en las cotizaciones tanto del dólar oficial como del dólar blue.

El dólar oficial tuvo una suba de $5 este martes tras el fin de semana largo. Cerró a $1465 para la compra y $1515 para la venta con una variación de 0,34% respecto del cierre del pasado viernes, que fue el último día hábil hasta hoy.

Por su parte, el dólar blue también tuvo una suba un poco más marcada y cerró este martes a $1535 para la compra y $1555 para la venta. El incremento fue de $10 respecto de las cotizaciones del día viernes, con una variación de 0,66% en promedio.

El riesgo país y las acciones con el movimiento del dólar

El riesgo país volvió a posicionarse en los 500 puntos básicos a partir de una conjunción de factores locales y externos, al tiempo que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street retroceden en medio de un clima financiero global complicado.

El indicador que elabora JP Morgan subió 3,5% en el día y más de 17% en lo que va de agosto, alcanzando el máximo valor en dos meses.

La tendencia bajista que lo había puesto a un paso de perforar los 400 puntos se revirtió a partir de un clima financiero global más hostil a consecuencia de la incertidumbre que genera la prolongación de la guerra en Medio Oriente.

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