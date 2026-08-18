El dólar volvió a subir tras el fin de semana largo

El dólar oficial y el dólar blue tuvieron movimientos al alza este martes tras un lunes en el que no hubo mercados por el feriado.

Luego del feriado del 17 de agosto en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, los mercados volvieron al ruedo recién este martes y se pudo observar una leve suba en las cotizaciones tanto del dólar oficial como del dólar blue.

El dólar oficial tuvo una suba de $5 este martes tras el fin de semana largo. Cerró a $1465 para la compra y $1515 para la venta con una variación de 0,34% respecto del cierre del pasado viernes, que fue el último día hábil hasta hoy.

Por su parte, el dólar blue también tuvo una suba un poco más marcada y cerró este martes a $1535 para la compra y $1555 para la venta. El incremento fue de $10 respecto de las cotizaciones del día viernes, con una variación de 0,66% en promedio.

El riesgo país y las acciones con el movimiento del dólar El riesgo país volvió a posicionarse en los 500 puntos básicos a partir de una conjunción de factores locales y externos, al tiempo que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street retroceden en medio de un clima financiero global complicado.

El indicador que elabora JP Morgan subió 3,5% en el día y más de 17% en lo que va de agosto, alcanzando el máximo valor en dos meses.