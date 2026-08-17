El precio del oro trepa a US$4.480, mientras el dólar se debilita y todos observan a la Fed por las tasas

El metal dorado es considerado por inversores y analistas como un refugio de valor clave en momentos de turbulencias financieras a nivel global.

El precio del oro quebró este lunes la línea de los 4.400 dólares la onza, como reflejo natural a un dólar cada vez más débil y señales inciertas que llegan desde Medio Oriente con el tránsito en el Estrecho de Ormuz en el centro de la escena. El oro cotiza a US$ 4.484 la onza, una suba del 1,07%, luego de arrancar la jornada en US$ 4.386.

Esto se da en un escenario de mayor debilidad del dólar y cuando las miradas de los analistas apuntan a la Reserva Federal de Estados Unidos que en septiembre podría decidir mantener la tasa de interés en los niveles actuales o ajustarla hacia arriba, algo que indicaría que la lucha contra la inflación está más complicada.

La clave del movimiento del precio del metal dorado, que hace sólo dos semana rondaba los 4.000 dólares, es una combinación de factores entre los que sobresalen un dólar estadounidense más débil y la reducción de las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en su próxima reunión delo Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, por su sigla en inglés) el 15 y 16 de septiembre.

En economía, se sabe, las expectativas juegan un papel muy importante. Por eso al conocerse los últimos datos de confianza del consumidor, marcando la primera baja en tres meses, y el hecho que las ventas minoristas tuvieran su mayor baja mensual en más de un año, se alejaron los temores a una suba de los tipos de interés.