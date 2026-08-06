Estados Unidos se "argentiniza": duro cuestionamiento a las sugerencias de Donald Trump a la Reserva Federal

Mientras en Argentina se discute un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor independencia y apuntalar al organismo en el combate contra la inflación, en Estados Unidos una noticia sobre la Reserva Federal sacude una política que lleva décadas de implementación.

Una información inicialmente publicada por The Wall Street Journal este jueves y confirmada por Bloomberg, destaca que el presidente Donald Trump ha hablado por teléfono con el presidente de la Reserva Federal , Kevin Warsh , en varias ocasiones desde su confirmación en mayo de 2026, indicó el portal especializado Investing.com.

Esas llamadas se habrían producido en momentos complejos para la credibilidad de la Reserva Federal y cuando los analistas y operadores económicos están a la expectativas de las decisiones de la Fed sobre las tasa de interés de referencia para combatir la inflación, empujada por la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

"La conferencia de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 29 de julio, en la que la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios por 9 votos a favor y 3 en contra, provocó una fuerte venta masiva de bonos que elevó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años a cerca del 5,2%, su nivel más alto en aproximadamente 19 años, mientras los operadores cuestionaban el compromiso del banco central con la lucha contra la inflación. Los mercados ahora consideran que una subida de tipos en septiembre es prácticamente una lotería", señala Investing.com.

En este punto hay dos versiones de los hechos, aunque confluyen hacia el mismo lado, coincidiendo en los hechos básicos. The Wall Street Journal, que es el que dio a conocer la noticia, Trump solicitó la opinión de Warsh sobre temas como el impacto económico de la guerra con Irán y el auge de la inteligencia artificial, siendo que Warsh solía ofrecerle al presidente una visión positiva de la economía.

Por su parte, la versión de Bloomberg toca una fibra sensible en Estados Unidos. Citando a personas familiarizadas con el asunto, Bloomberg puso énfasis en la ambición del presidente norteamericano, explicando el contacto como parte de "la intervención más contundente en la formulación de políticas del banco central en décadas".

Llamados "irregulares"

Ahora todo el foco gira en torno a lo que dijeron las fuentes, algunas de las cuales indicaron que Trump había preguntado sobre las previsiones y opiniones de Warsh, aunque no lo había presionado para que tomara ninguna medida puntual. Otra fuente describió las llamadas como "irregulares"; y otra más como "poco frecuentes", pero ninguno de los medios ratificó si ambos habían discutido directamente sobre política monetaria.

Para agregar más confusión al tema, la propia Casa Blanca no desmintió los llamados. El vocero de la presidencia Kush Desai señaló en un comunicado enviado por correo electrónico, según informó Bloomberg: "El presidente Trump ha insistido repetidamente en que le está dando al presidente Warsh el margen de maniobra necesario para restablecer la confianza y la competencia en la toma de decisiones de la Reserva Federal".

Y agregó: "Si bien el presidente tiene el derecho, amparado por la Primera Enmienda como ciudadano estadounidense, y el deber, como comandante en jefe, de expresar su opinión sobre la Reserva Federal, también ha reafirmado en repetidas ocasiones la independencia del presidente Warsh y de la propia Reserva Federal", mientras que la Reserva Federal optó por no hacer comentarios.