Quién es el hombre de Donald Trump que asumirá como nuevo titular de la Reserva Federal

El Senado de EE.UU. confirmó a Kevin Warsh como el nuevo titular de la Reserva Federal, un nombramiento impulsado por Donald Trump.

Donald Trump se anotó un punto clave tras la confirmación de Kevin Warsh al frente de la Fed.

El Senado de Estados Unidos confirmó el nombramiento de Kevin Warsh como nuevo titular de la Reserva Federal tras una votación apretada y Donald Trump se anota un punto para su gestión económica.

Con una votación que computó 54 votos a favor y 45 en contra, Warsh fue respaldado por la mayoría republicana, que incluyó el voto excepcional del demócrata John Fetterman, y asumirá la presidencia del principal organismo económico del país.

El economista de 56 años reemplazó a Jerome Powell, quien estuvo al frente de la institución desde 2018. y asumirá en una coyuntura atravesada por una inflación cercana al 4% y el fuerte golpe de la suba del combustible en medio de la guerra contra Irán.

Segunda temporada al frente de la Fed Warsh fue considerado un "halcón" en su primera gestión. Sin embargo, Donald Trump hace unos días mostró su interés por tasas de interés bajas, a la vez que apuntó contra el extitular de la Reserva Federal por no haberlas reducido.

En el marco de esta nueva designación, un hecho histórico tensiona a la entidad ya que su comité de política monetaria mostró una gran polarización que se materializó en el mayor número de votos disidentes en más de treinta años, donde tres miembros objetaron un recorte de tasas como alternativa.