La controvertida publicación de Trump que presenta a Venezuela como "Estado 51" de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , volvió a quedar en el centro de la polémica internacional luego de publicar en Truth Social una imagen de Venezuela pintada con la bandera estadounidense y acompañada por la frase “Estado 51”. La publicación llegó después de que afirmara que analiza “seriamente” anexar al país sudamericano.

Trump difundió la imagen sin comentarios adicionales, limitándose a escribir “Estado 51”, en una nueva referencia a una idea que ya había deslizado en otras ocasiones desde la captura del presidente depuesto de Venezuela , Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero. La publicación también fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, amplificando el impacto político y diplomático del mensaje.

La declaración del mandatario estadounidense se suma a una serie de comentarios en los que aseguró que los venezolanos “lo aman” e incluso bromeó con la posibilidad de postularse algún día a la presidencia del país caribeño. Sus palabras volvieron a instalar un debate geopolítico que ya había despertado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Venezuela .

La publicación de Donald Trump en Truth Social fue replicada por la Casa Blanca.

Delcy Rodríguez defendió la soberanía de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había respondido a las declaraciones de Trump descartando por completo cualquier posibilidad de anexión. Desde La Haya, donde participa en audiencias vinculadas al conflicto territorial por el Esequibo, sostuvo que “jamás estaría previsto” que Venezuela se convierta en un estado estadounidense.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez ante la prensa. La funcionaria también remarcó que Venezuela seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia” del país frente a cualquier insinuación de anexión.

En paralelo, la principal referente opositora, María Corina Machado, también rechazó la posibilidad planteada por Trump y reiteró que Venezuela es un país soberano. Aunque distintos sectores políticos mantienen diferencias profundas sobre el futuro institucional del país, existe coincidencia en rechazar cualquier integración territorial con Estados Unidos.

Nuevo escenario político

Uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación de Trump fue que el mapa utilizado no incluía el territorio del Esequibo, una región rica en recursos naturales que Venezuela reclama como propia y cuya disputa mantiene con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

El diferendo territorial volvió a cobrar relevancia en medio de la transición política venezolana y de los cambios impulsados tras la salida de Maduro. Según funcionarios del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense ya avanzó en la primera fase de un plan de estabilización, reconstrucción y transición democrática para Venezuela.

Mientras tanto, sectores opositores continúan reclamando elecciones libres y rápidas para definir el futuro político del país.