Antes de viajar a Cuba, Donald Trump se refirió a Cuba sin dar mayores detalles, a la par que las sanciones de Estados Unidos a la isla han crecido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Cuba "está pidiendo ayuda" al país norteamericano y ha adelantado que ambos países "van a hablar", sin más detalles al respecto y tras sus continuadas amenazas contra las autoridades de la isla, incluida la opción de una ofensiva militar.

"Ningún republicano me habló nunca sobre Cuba, que es un país fallido que solo va en una dirección, hacia abajo", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales.

"Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar", ha señalado, antes de iniciar un viaje oficial a China en el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping.

Donald Trump y las sanciones a Cuba Donald Trump aludió a principios de mayo a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una ofensiva contra Irán, lanzada el 28 de febrero junto a Israel y en la que actualmente hay un alto el fuego en vigor.

Cuba Habana mujer pobreza efe Cuba nada en la pobreza y Donald Trump busca el modo de intervenir la isla. Foto Efe