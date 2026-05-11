Paralizaron el fin de la guerra: Irán reveló su propuesta de paz y desafía el rechazo de Trump

La tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Luego de que Donald Trump calificara como "totalmente inaceptable" la contrapropuesta iraní para finalizar la guerra en Medio Oriente, el régimen de Teherán decidió exponer los argumentos de su plan, asegurando que sus condiciones no son excesivas, sino reparadoras.

A través de los medios estatales, Irán difundió los lineamientos enviados originalmente a los mediadores de Pakistán . Mientras Trump evitó detallar los motivos técnicos de su desacuerdo, la administración iraní busca presionar a la opinión pública internacional demostrando su voluntad de negociación, aunque bajo términos de soberanía estricta.

La propuesta de la República Islámica se fundamenta en lo que consideran una restitución de derechos tras años de conflicto y bloqueos económicos. Los ejes centrales son:

Soberanía sobre el Estrecho de Ormuz: El reconocimiento pleno del control iraní sobre este paso marítimo estratégico para el comercio mundial de petróleo.

Indemnización de guerra: La obligación de que Estados Unidos pague a Irán una compensación económica por los daños materiales y humanos sufridos.

Pese a la claridad en los puntos económicos y territoriales, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei , eludió el tema más sensible para la Casa Blanca: el programa nuclear . Durante una rueda de prensa este lunes, Baghaei postergó la discusión sobre las ambiciones atómicas al declarar escuetamente: "Lo discutiremos cuando llegue el momento" .

Este silencio estratégico choca directamente con la postura de Trump, quien ha insistido en que Teherán no puede poseer armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Por su parte, la República Islámica sigue rechazando la exigencia de entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido, lo que mantiene la negociación de un alto el fuego permanente en un peligroso punto muerto.

Un final de la guerra que se dilata

El estancamiento actual no solo afecta la diplomacia, sino que impacta directamente en los mercados globales. Mientras Irán intenta exponer a Estados Unidos como el actor que bloquea la paz, la negativa de Trump a aceptar condiciones que incluyan soberanía sobre el estrecho de Ormuz e indemnizaciones económicas parece haber aplazado, una vez más, el fin de las hostilidades.