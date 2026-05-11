El petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán para llegar a un acuerdo en Medio Oriente

El precio del petróleo comenzó la semana con nueva presiones alcistas tras la creciente incertidumbre sobre un acuerdo de paz en Medio Oriente.

El precio del petróleo vuelve con las presiones alcistas tras nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la propuesta de Irán sobre un acuerdo de paz en Medio Oriente, al que calificó de "inaceptable".

El petróleo Brent sube 2,5% hasta los US$103,8 el barril. En tanto, el precio del WTI opera con una suba del 2,6%y se ubica en US$97,9.

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó un mensaje, tras revisar la contrapropuesta de Teherán. "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió Trump.

"El mercado petrolero continúa operando como una máquina de titulares geopolíticos, con precios oscilando bruscamente según cada comentario, rechazo o advertencia de Washington y Teherán", sostuvo Priyanka Sachdeva, analista senior de mercados en Phillip Nova, según consignó portal especializado Investing.

El estrecho de Ormuz permanece en gran medida cerrado. Así, los flujos petróleo y del gas natural licuado se encuentran con una merma. Cabe recordar que por el estrecho cirucla cerca de una quinta parte del crudo del mundo.