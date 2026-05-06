El petróleo se desploma ante las señales de paz: el Brent perfora los US$100 y vuelve a dos dígitos

La confianza de los inversores se dispara tras el cese de ataques de Estados Unidos y la apertura de Irán al pacto de paz.

El mercado global de hidrocarburos ha reaccionado con un alivio contundente ante las señales irreversibles de paz en Medio Oriente. Tras el inicio de lo que se considera la etapa final de la guerra, los precios del petróleo han sufrido una caída drástica, rompiendo barreras psicológicas que no se alcanzaban desde el inicio de las hostilidades hace 68 días.

Este miércoles, el barril de crudo Brent perforó finalmente el piso de los tres dígitos, situándose en los 97 dólares con una clara tendencia a la baja. Por su parte, el WTI (West Texas Intermediate) también mostró un retroceso significativo, perforando los 90 dólares para ubicarse en los 89 dólares.

El fin de la ofensiva y el control del estrecho de Ormuz El desplome de los precios se explica por el cambio de estrategia de las potencias involucradas. En las últimas horas, Estados Unidos paralizó sus operativos de ataque, priorizando la implementación de nuevos mecanismos de control y escolta en el Estrecho de Ormuz. El objetivo es garantizar que el tránsito de buques comerciales vuelva a la normalidad lo antes posible.

La distensión militar ha permitido que los analistas de riesgo reduzcan las primas por conflicto, proyectando una normalización inmediata del suministro energético global.

Irán y el pacto de paz: el rol clave de Pakistán La confianza del mercado se consolidó tras los gestos diplomáticos provenientes de Teherán. El régimen de Irán confirmó que se encuentra analizando con firmeza el pacto de paz de 14 puntos propuesto por la administración estadounidense.