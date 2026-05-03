Minería, petróleo y la "fórmula Milei": los pilares que Sturzenegger destaca para convertir a Argentina en potencia

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , realizó un profundo análisis sobre el cambio de paradigma económico que atraviesa la Argentina bajo la administración de Javier Milei . A través de una serie de definiciones contundentes, el funcionario desmitificó el concepto de "restricción externa" y apuntó contra la visión de la oposición y de los economistas tradicionales.

Sturzenegger admitió que, durante décadas, la idea de que Argentina tenía un "techo" para exportar parecía una verdad absoluta. Sin embargo, sentenció que esa limitación no era una fatalidad del destino, sino el resultado directo de regulaciones que asfixiaban al sector privado.

Para el ministro, la falta de dólares que históricamente afectó al país fue autoprovocada. "Habíamos hecho lo posible y lo imposible para que no se pueda exportar", afirmó. Según su visión, leyes como la de Glaciares, Tierras, Cabotaje y diversas prohibiciones comerciales fueron las que impidieron el crecimiento.

Sturzenegger contrastó la "solución" de gestiones anteriores —que consistía en devaluar y bajar salarios para compensar la falta de competitividad— con el enfoque actual:

Aumento de productividad: En lugar de buscar salarios bajos, el Gobierno apunta a estándares de Japón o Polonia.

Destrucción de regulaciones: El objetivo es desmantelar la "telaraña" de leyes que frenan a los sectores más dinámicos.

Los motores del crecimiento: petróleo, minería y energía

El funcionario destacó proyecciones ambiciosas para los próximos años, citando datos de Horacio Marín (YPF), quien estima que Argentina exportará 1 millón de barriles de petróleo, lo que representaría casi el 50% de las exportaciones actuales.

Además, mencionó otros pilares de la gestión de Milei para potenciar el ingreso de divisas:

Minería: Con la reforma de la Ley de Glaciares, se estima que el sector podría sumar 60.000 millones de dólares en exportaciones, igualando el nivel de Chile.

Inversión Extranjera: La derogación de la Ley de Tierras ya está traccionando inversiones en riego y forestoindustria, especialmente en provincias como Corrientes.

Logística y Cabotaje: La reforma en el transporte abarata costos para la industria del norte y el litoral, permitiendo que productos regionales sean competitivos a nivel mundial.

"La restricción externa era el producto de las políticas que habíamos implementado. Para el presidente Javier Milei, el único camino siempre fue la libertad", subrayó el ministro.

Resultados y proyecciones: el "modelo de la libertad"

Sturzenegger fue tajante al criticar a quienes se resignaban a una Argentina estancada. Destacó que el respeto a los contratos de deuda y la apertura económica ya están dando frutos: un crecimiento de las exportaciones del 40% real en los dos primeros años de mandato.

Javier Milei y Federico Sturzenegger, el cerebro detrás de las desregulaciones. Foto: X @fedesturze Javier Milei y Federico Sturzenegger, el cerebro detrás de las desregulaciones. X/@fedesturze

Finalmente, el ministro cerró con un mensaje optimista sobre el futuro de la gestión: "El desafío no es cómo acomodarte a la realidad, sino cómo modificarla. Y en eso estamos". Concluyó su intervención con las siglas "MAGA" (Make Argentina Great Again) y el ya tradicional "¡Viva la libertad, carajo!".