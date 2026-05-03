La advertencia de Guillermo Francos al Gobierno: "las internas le complican la vida al Presidente"

El exjefe de Gabinete y exministro del Interior, Guillermo Francos , respaldó este viernes el rumbo del gobierno de Javier Milei y consideró que, pese a los escándalos recientes, la gestión “va en un camino correcto”.

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos a la Casa Rosada, entre ellos las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que involucran al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la presentación del libro Efecto Mariposa, del embajador Jorge Argüello, en la Feria del Libro, Francos sostuvo que “más allá de los problemas circunstanciales”, el Gobierno logró instalar un cambio de fondo en la política argentina.

“Creo que el Gobierno, más allá de los problemas circunstanciales, va en un camino correcto. Ha generado un cambio muy importante en la política argentina. Todo el mundo ha tomado este tema del equilibrio fiscal como una necesidad. Eso no pasaba antes. Y es un cambio que tiende a perpetuarse en el tiempo”, afirmó.

Guillermo Francos aseguró que Javier Milei tiene todas las posibilidades para ir por la reelección.

En ese sentido, el exfuncionario remarcó que las transformaciones impulsadas por la administración libertaria son “trascendentales” y consideró que le otorgan solidez al proyecto oficialista.

“Son cambios trascendentales que hacen que el Gobierno de Milei sea finalmente un gobierno sólido”, aseguró.

De cara al escenario electoral en 2027, Francos planteó que el Presidente tiene chances de continuar en el poder: “Yo creo que tiene todas las posibilidades de ser reelecto”.

"Le complican la vida al presidente"

Consultado por las tensiones internas dentro del oficialismo, el exjefe de Gabinete admitió que estos conflictos impactan negativamente en la gestión.

“Esos temas no ayudan. Le complican la vida al presidente, en definitiva”, señaló.

Por último, insistió en que el mandatario debe sostener el rumbo actual: “Tiene que seguir con la misma convicción con la que está llevando el Gobierno adelante. A veces hay que dejar de lado las cosas más pequeñas y continuar en el camino que está llevando el país”.