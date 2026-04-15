Guillermo Francos rompió el silencio sobre las causas de Manuel Adorni y cuestionó las explicaciones de los hechos.

En un giro inesperado que rompe el habitual hermetismo de la Casa Rosada, Guillermo Francos , ex Jefe de Gabinete de la Nación, se refirió por primera vez a la crisis interna desatada en torno a la figura de Manuel Adorni . Sus declaraciones, cargadas de una autocrítica poco frecuente en el oficialismo, pusieron el foco en las deficiencias comunicacionales del vocero ante las recientes acusaciones.

Francos no anduvo con rodeos al evaluar el impacto político del conflicto. "Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación" , admitió el exministro, reconociendo que el desgaste de la figura pública de Adorni ha perforado el blindaje mediático de la gestión.

Para el ex funcionario, el contexto de "acribillamiento mediático" y la hostilidad en las redes sociales potenciaron el conflicto, pero apuntó que la responsabilidad principal recayó en la respuesta del propio involucrado:

"Yo creo que, por supuesto, el vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema", sentenció Francos en diálogo con La Nación+.

Pese a la dureza de su análisis, Francos recordó que la última palabra no está dicha en términos políticos. El ministro y vocero aún conserva el respaldo de los dos pilares fundamentales de Balcarce 50: el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El futuro de Adorni: entre la Justicia y el Presidente

La continuidad de Manuel Adorni en el Gabinete parece tener una fecha de vencimiento atada a los tribunales. Guillermo Francos fue tajante al señalar que los tiempos políticos ahora dependen de los tiempos legales.

"Hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia", afirmó, dejando en claro que la permanencia en el cargo no es un cheque en blanco. La conclusión de Francos fue directa respecto a la resolución del conflicto: una vez que el panorama judicial esté aclarado, "el Presidente va a proceder como corresponde".

Con estas declaraciones, el ex Jefe de Gabinete no solo marca una distancia prudencial, sino que instala una hoja de ruta donde la transparencia judicial será la única vía para sostener —o finalizar— la carrera del vocero en la primera línea del Gobierno.