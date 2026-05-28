El entorno de Manuel Adorni salió al cruce del FMI, que criticó retrasos en las declaraciones juradas: "Están equivocados"

Generó “mucho ruido” en el Gobierno un reciente informe del staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluyó una dura advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino.

Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, titulado “Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks” (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”). Las advertencias del organismo se conocieron en medio de la polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por la cantidad de semanas que pasaron sin que el funcionario presente su declaración jurada.

En el capítulo institucional del documento, el staff técnico del FMI sostuvo que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse” y remarcó que “los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

Al respecto, fuentes del círculo íntimo del exvocero niegan que exista “algún atraso”. “Están equivocados, Manuel está a tiempo y forma de presentarlo. Se prorrogó el plazo hasta el 31 de julio y corre para todos los funcionarios por igual, nadie está en falta”, enfatizaron, en diálogo con MDZ .

Al respecto, volvieron a sembrar dudas sobre cuál será la fecha precisa que presentará su documentación ante la Oficina Anticorrupción. "La presentación de la declaración jurada de Manuel no tiene fecha exacta de presentación, como salió publicado por ahí. Pero no falta mucho”, indicaron. Anteriormente, habían señalado que podía presentarse entre este viernes y el lunes próximo.

En medio de versiones en torno a un hipotético llamado a indagatoria, el entorno del jefe de ministros subrayó que “no hay ningún elemento para que Manuel sea llamado a declaración indagatoria”.

“Él está seguro de que va a poder probar su inocencia y además va a quedar disponible para lo que requiera la Justicia", agregaron.

La última revelación ocurrió el fin de semana, cuando se conoció que Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de $85,1 millones durante 2025, con un promedio mensual de $7,1 millones, en un período en el que el funcionario percibía un salario bruto de $3,5 millones y su pareja figuraba como monotributista, según surge de registros bancarios y datos oficiales del Banco Central.