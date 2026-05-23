Otra revelación: Manuel Adorni y su esposa gastaron $85 millones en tarjetas de crédito en 2025

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de $85,1 millones durante 2025, con un promedio mensual de $7,1 millones, en un período en el que el funcionario percibía un salario bruto de $3,5 millones y su pareja figuraba como monotributista, según surge de registros bancarios y datos oficiales del Banco Central .

El relevamiento, al que accedió el diario La Nación, también indica que, desde la asunción de Adorni como vocero presidencial en diciembre de 2023 y hasta marzo de este año, el total de gastos con tarjetas VISA, American Express y Mastercard superó los $176 millones, siempre con cancelación total de los saldos y sin registros de mora en el sistema financiero.

En ese marco, la operatoria del matrimonio muestra una secuencia sostenida de pagos mediante débitos bancarios. En total, se contabilizaron 196 movimientos desde cuentas en pesos destinados a cubrir consumos de tarjetas, lo que en varios períodos implicó erogaciones superiores al ingreso mensual declarado del funcionario. “En agosto de 2024 pagaron $7,5 millones por el total de las tarjetas; en mayo de 2025, $7,1 millones; en agosto de ese mismo año, $7,5 millones; y dos meses después, $9,7 millones”.

Los registros bancarios reflejan además una combinación de mecanismos de pago: ingresos bancarizados para cancelar consumos de tarjeta y utilización de dólares en efectivo para gastos de otro tipo, como viajes, adquisiciones inmobiliarias o refacciones.

Dentro del esquema de gastos aparecen cargos recurrentes como expensas del country Indio Cuá, con un débito automático mensual de $700.000 en una de las tarjetas de Angeletti, además de erogaciones familiares no registradas en esos resúmenes, como el pago del colegio de los hijos, estimado en $800.000 mensuales, consignó la investigación periodística.

El sistema financiero registra a la pareja en “Situación 1 - Normal”, sin atrasos ni incumplimientos desde 2010, aunque con niveles de endeudamiento que fluctuaron en distintos momentos del período analizado. En septiembre de 2025, el saldo con el Banco Galicia llegó a $22 millones, mientras que en otros meses superó los $20 millones.

En paralelo, el contraste entre ingresos y gastos aparece como uno de los puntos centrales del expediente. El sueldo bruto de Adorni se mantuvo en torno a $3,5 millones hasta comienzos de 2026, mientras que su saldo de deuda alcanzó los $10,1 millones en diciembre de 2025, casi triplicando su ingreso mensual. “El sueldo bruto permaneció congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026. Su saldo de deuda, en cambio, llegó a $10,1 millones en diciembre de 2025”.

El análisis también incorpora la evolución diferenciada de los consumos individuales dentro del matrimonio. “Mientras los gastos propios del funcionario se contraían, los de su esposa —monotributista hasta fines de 2025— crecían 21% durante el mismo período”.

Con los secretos bancario y fiscal ya levantados, la causa avanza ahora sobre la reconstrucción completa del flujo de ingresos y egresos, con el objetivo de determinar si el nivel de gasto del matrimonio se corresponde con su capacidad económica declarada o si existen inconsistencias relevantes en la evolución patrimonial.