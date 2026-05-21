Javier Milei mantuvo otro cónclave con Adorni en Olivos, tras el ultimátum de Bullrich

El presidente Javier Milei se reunió esta mañana con Manuel Adorni en la Quinta de Olivos, en otro encuentro que se presenta como otra instancia de “repaso de la gestión”, desayuno mediante.

Se trata de otra muestra de apoyo del mandatario al jefe de gabinete, quien prácticamente no se le conoce agenda desde hace varios días y mantiene dificultades para mostrarse públicamente con muchos funcionarios, a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El cónclave se enmarca a pocas horas de que Patricia Bullrich anticipara su declaración jurada, en otra demostración de presión para que el ministro coordinador adelante su documentación para “dejar de dañar al Gobierno”.

El entorno del exvocero repite que el funcionario "está trabajando en su declaración jurada" y que prevé presentarlo "en tiempo y forma", incluso antes del 31 de julio, fecha que fijó ARCA tras estirar un mes el plazo límite. Hay otros miembros del gabinete que afirman que, puertas adentro, Adorni dice que enviará sus papeles "antes del mundial".

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli , afirmó el martes que "en estos días" el jefe de gabinete presentará su declaración jurada. "En estos días, en supuesto. Adorni la va a presentar y la va a presentar en el tiempo y forma", respondió "El Colo".

Sin embargo, esa presunta presentación no se dará mucho tiempo antes a la requisitoria judicial. La causa entró en una nueva etapa con la reciente intervención de un organismo técnico de la Procuración General que ya comenzó a revisar parte de la documentación reunida por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación busca determinar si el funcionario registró un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su desembarco en el Gobierno, a fines de 2023.

El análisis contable quedó en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el área especializada que asiste a los fiscales en peritajes económicos complejos. Para agilizar el análisis, Pollicita ya remitió parte del material recolectado, aunque la instrucción todavía permanece abierta y continúa incorporando datos.

En caso de encontrarse inconsistencias, Pollicita podría avanzar con un requerimiento formal para que Adorni justifique el origen de los fondos utilizados, un paso clave antes de una eventual indagatoria.