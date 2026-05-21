Apareció Ramiro Marra, apuntó contra Karina y caldeó la interna libertaria: "El diario de Yrigoyen"
El exlegislador expresó su descontento con la interna de La Libertad Avanza, criticando las lealtades y el entorno del presidente Javier Milei.
En medio de la interna de La Libertad Avanza (LLA), el exlegislador porteño Ramiro Marra señaló que “la lealtad es con las ideas y con la verdad no con el diario de (Hipólito) Yrigoyen que le arman”, en referencia a su postura hacia el presidente Javier Milei, quien junto a su hermana Karina lo expulsaron del partido a principios de 2025.
A través de un posteo en su cuenta de la red social X, y con el título “Sí, le mienten”, Ramiro Marra indicó que “Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente”.
“La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de (Hipólito) Yrigoyen que le arman”, subrayó el economista, con una crítica velada hacia el entorno del mandatario, a quien apoyaba fervientemente durante la campaña presidencial de 2023.
Ramiro Marra y Javier Milei eran cercanos, hasta que el presidente justificó su desplazamiento de La Libertad Avanza asegurando que el exlegislador porteño había votado a favor de un presupuesto que incluía aumentos de impuestos, lo cual contradecía -presumiblemente- la filosofía de su espacio político.