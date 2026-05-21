Apareció Ramiro Marra, apuntó contra Karina y caldeó la interna libertaria: "El diario de Yrigoyen"

El exlegislador expresó su descontento con la interna de La Libertad Avanza, criticando las lealtades y el entorno del presidente Javier Milei.

En medio de la interna de La Libertad Avanza (LLA), el exlegislador porteño Ramiro Marra señaló que “la lealtad es con las ideas y con la verdad no con el diario de (Hipólito) Yrigoyen que le arman”, en referencia a su postura hacia el presidente Javier Milei, quien junto a su hermana Karina lo expulsaron del partido a principios de 2025.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, y con el título “Sí, le mienten”, Ramiro Marra indicó que “Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente”.

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Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente.



La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 21, 2026

“La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de (Hipólito) Yrigoyen que le arman”, subrayó el economista, con una crítica velada hacia el entorno del mandatario, a quien apoyaba fervientemente durante la campaña presidencial de 2023.