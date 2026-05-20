Aveiro y Félix defendieron el régimen de Zona Fría

El debate por las modificaciones en el régimen de Zona Fría avanza en la Cámara de Diputados y, con rosca de último momento , el Gobierno busca dar media sanción al proyecto. En ese contexto, los mendocinos Martín Aveiro y Emir Félix cuestionaron fuertemente la iniciativa y apuntaron contra quienes cambiaron su postura.

El diputado tunuyanino de Unión por la Patria argumentó que quitar el beneficio es “un ataque más a la clase media, al sector trabajador y a los más vulnerables” y destacó que Argentina necesita un contrato social que tenga como principal acción “la empatía”.

“Los problemas de nuestras familias argentinas hoy son cuando una mamá se levanta y no sabe si va a poder garantizar la merienda de su hijo en la escuela, son las dos comidas, la vestimenta adecuada, pagar el transporte para ir a trabajar, llenar un vehículo con combustible, los medicamentos”, afirmó Aveiro.

A su vez, destacó que Mendoza es mucho más “que la Fiesta de la Vendimia”: “Muchos creen que Mendoza es solo un sunset y una bodega, o la Fiesta de la Vendimia. Hay mucho más en Mendoza que una Fiesta de la Vendimia: hay gente que se rompe el lomo todos los días para ir a trabajar”.

En esa línea, enumeró algunos días del año pasado en donde Mendoza registró temperaturas bajo cero fuera de los períodos invernales, incluyendo los pasados 15 y 16 de mayo.

Nieve en Vallecitos En el debate por Zona Fría, Aveiro recordó la nevada en algunos sectores de Mendoza del 16 de mayo. Osvaldo Valle

Finalmente, el diputado mendocino recordó que en 2021 todos los representantes por Mendoza, de todos los colores políticos, votaron a favor de esta ley: “Inclusive el propio Luis Petri, que era diputado en ese momento, votó a favor de esa ley. No se puede creer que hoy, 400 mil hogares mendocinos van a ser afectados por una decisión que no tiene nada de empatía con el pueblo argentino”, concluyó Aveiro.

La palabra de Martín Aveiro en el debate por el régimen de Zona Fría

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Emir Félix le apuntó directamente a Cornejo

El presidente del PJ mendocino Emir Félix, en su intervención, señaló que la ley puede ser "mejorable", pero que al momento de discutir el tema se encontró con un "dictamen cerrado del Ministerio de Economía": "Si fuera por lo que pregona el Gobierno, este fondo no debiera existir más y cada uno debería pagar lo que corresponde. Pero no: van a permitir que el fondo del fideicomiso siga recaudando, pero gaste mucho menos dinero", señaló. En esa línea, cuestionó el plan económico y marcó: "¿Qué números no cierran para acudan a bolsiquear este fondo?", cuestionó retóricamente.

Por otro lado, preguntó "qué cambió en Mendoza entre el 2021 y hoy": "Mendoza se encuentra en el mismo lugar geográfico, tiene el mismo clima del 2021. Y el gobernador Cornejo, siendo diputado en esta banca, levantó las dos manos apoyando este régimen en el 2021, pero hoy manda a sus legisladores a votar en contra, a quitarle a los mendocinos este beneficio", cuestionó.