Ley de Zona Fría: cómo votarán los mendocinos y la postura que anticipó Cornejo

El Gobierno Nacional espera darle media sanción este miércoles al proyecto que da marcha atrás con la ampliación que hubo en 2021 de la ley de Zona Fría, iniciativa que otorga actualmente descuentos a usuarios de ciudades denominadas "frías" del país en sus tarifas de gas.

La aprobación del proyecto impactaría de lleno en el valor de las tarifas de gas de los usuarios mendocinos, ya que todos los departamentos menos Malargüe perderían un descuento actual que mantienen del 30% en el costo total de la tarifa de gas.

Sin embargo, y pese a esta consecuencia en las tarifas, la mayoría de los diputados de Mendoza votarán en contra de la actual ley, y en pos de volver a la "zona fría original", aquella en la que se preveían tarifas más bajas solamente para la zona Patagónica, el departamento de Malargüe y la zona de la Puna.

Según pudo conocer MDZ, los diputados del Partido Justicialista (PJ) Emir Félix y Martín Aveiro votarán en contra del proyecto oficial y buscarán mantener la ley tal cual rige actualmente.

En tanto, todo el sector de La Libertad Avanza (LLA) votará a favor del recorte para los usuarios de 17 departamentos de Mendoza y de otras provincias del país (como Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras). Aquí aparecen diputados como Luis Petri, Julieta Metral, Álvaro Martínez y Mercedes Llano.

Pero además, se plegarán al proyecto para terminar con la Zona Fría en Mendoza y otras ciudades del país los diputados radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

En parte, se reflejó en la postura que dio el gobernador Alfredo Cornejo este miércoles, en la previa de un encuentro con sus pares radicales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultado por medios locales, el sancarlino evitó dar una precisión concreta a la ley de Zona Fría, y señaló que lo único que espera es "que salga la mejor ley".

Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo

Si se lee entre líneas, no hubo una defensa del proyecto actual, tal como hizo, por ejemplo, el cordobés Martín Llaryora, quien sí sostuvo que sería un "tarifazo" para los cordobeses si se llega a modificar la ley.

Por otra parte, MDZ consultó a Lourdes Arrieta, del sector de Provincias Unidas, pero no dio respuesta de cómo votará.

asamblea legislativa lourdes arrieta (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

La nueva ley de Zona Fría

De aprobarse la ley tal como pretende el oficialismo, las bonificaciones en las boletas de gas ya no se aplicarán por código postal o residencia general, sino que quedarán ligadas de forma exclusiva al padrón de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El texto consensuado por el oficialismo establece que el beneficio en la tarifa se mantendrá únicamente para los siguientes grupos:

Límite de ingresos: Hogares que perciban ingresos netos inferiores o iguales al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) .

Vulnerabilidad habitacional: Beneficiarios que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar otorgado por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Héroes de Malvinas: Titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Discapacidad: Hogares que tengan entre sus miembros a una persona con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este punto particular, la iniciativa aclara que la Secretaría de Energía auditará y evaluará el impacto del CUD en la economía familiar para determinar la necesidad de la asistencia financiera.

Además de los topes económicos, el proyecto redefine los límites geopolíticos del beneficio. La cobertura se recortará para volver a las regiones históricamente consideradas zonas frías, concentrando el esfuerzo fiscal principalmente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

Como contrapartida a la quita de subsidios en las zonas urbanas templadas que habían sido añadidas en 2021, la normativa introduce un beneficio social para las áreas que sí mantendrán el esquema: por primera vez, se incorporará formalmente dentro de la cobertura del subsidio la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel, una medida largamente reclamada por los sectores de menores recursos de las provincias del sur argentino que carecen de acceso a la red de gas natural.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

Qué dice la ley actual

La Ley 27.637, votada en 2001, amplió notablemente el alcance del Régimen de Zona Fría: pasó de cubrir las regiones mencionadas (Patagonia, Puna y Malargüe) a incluir todas las zonas bioambientales templado-frías y frías del país.

De esta forma, de 950.000 usuarios, se llegó con beneficios a más de 4 millones de usuarios.

Además sumó beneficios para hogares vulnerables (con descuento del 50%) y para hogares no vulnerables de las zonas nuevas (descuento del 30%).

En caso que se dé marcha atrás a la Zona Fría, quedarán afuera del subsidio unos 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 17 comunas en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán.