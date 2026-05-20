Incidentes en una protesta de ATE: Gabriel Katopodis quedó en el medio y hay 2 policías heridos

Una protesta encabezada por trabajadores de pymes, empleados del INTI y dirigentes de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) terminó este jueves con incidentes sobre la colectora de la avenida General Paz, a la altura del puente 25 de Mayo y la avenida San Martín, donde dos agentes de la Policía de la Ciudad resultaron heridos durante los enfrentamientos.

La manifestación incluyó un corte total de circulación en dirección al Riachuelo y motivó un amplio operativo de seguridad. En el lugar trabajó personal policial equipado con cascos, escudos y tonfas, mientras que los manifestantes denunciaron represión y cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad.

La tensión escaló cuando cerca de 200 manifestantes vinculados al INTI intentaron avanzar sobre la traza de la colectora. Según informaron las autoridades, efectivos policiales bloquearon el paso y obligaron a los manifestantes a retroceder hacia la vereda.

En medio de empujones y forcejeos, dos efectivos de la Policía de la Ciudad sufrieron heridas en el rostro. Testigos señalaron además que las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta para dispersar a quienes participaban de la protesta.

Durante la movilización, los manifestantes desplegaron una bandera que atravesaba el puente con la consigna: “Milei, ya fundiste a 25 mil pymes”.

Gabriel Katopodis quedó en medio de los incidentes

Gabriel Katopodis En Los Incidentes X | @escriba

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, estuvo presente en el lugar e intentó intervenir para calmar la situación cuando comenzaron los enfrentamientos.

También participaron dirigentes sindicales, representantes universitarios, empresarios pyme y funcionarios locales, entre ellos el intendente de San Martín, Fernando Moreira.

El reclamo de ATE contra el Gobierno

La protesta había sido convocada previamente por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien estuvo acompañado por el dirigente sindical Óscar de Isasi.

Los organizadores denunciaron una fuerte caída en la actividad económica y responsabilizaron al Gobierno nacional por el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas.

Según ATE, desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya cerraron más de 25 mil pymes en todo el país. El gremio sostuvo además que la retracción económica actual supera incluso los niveles registrados durante la pandemia.

“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este gobierno ya se fundieron más de 25.000”, afirmó Aguiar.