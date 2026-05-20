El Consejo de la Magistratura analiza acusaciones contra el juez Gastón Salmain

El juez federal de Rosario Gastón Salmain enfrenta hoy miércoles una audiencia ante el Consejo de la Magistratura, donde deberá responder por las denuncias que pesan en su contra. Entre las acusaciones figuran supuestas falsedades en los antecedentes presentados para concursar como magistrado y un procesamiento penal vinculado al cobro de sobornos.

La citación fue resuelta por unanimidad el pasado 22 de abril por la Comisión de Acusación del organismo, presidida por Alberto Maques. El procedimiento, contemplado en el artículo 20 del reglamento, funciona como una instancia previa al eventual juicio político y le otorga al magistrado la posibilidad de ejercer su defensa, aunque su presencia no es obligatoria. Finalizada esa etapa, la comisión podrá decidir si impulsa formalmente el proceso ante el plenario del Consejo.

En las últimas horas, Salmain presentó un escrito en el que designó como defensores a los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi.

El magistrado había sido nombrado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Su situación comenzó a quedar bajo la lupa el año pasado, cuando fue propuesto como juez electoral tras la salida de Marcelo Bailaque, también investigado por el Consejo de la Magistratura. En ese contexto, la Cámara Electoral solicitó informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre un antiguo sumario administrativo que involucraba a Salmain.

Según esos antecedentes, el juez había sido cesanteado en 2002 mientras trabajaba en el ámbito de la seguridad social, luego de que una empleada lo denunciara por intentar ofrecerle una coima para alterar un sorteo. Esa sanción, de acuerdo con las denuncias, no habría sido incluida en el currículum presentado durante el concurso para acceder al cargo judicial.

A esa situación se suma una causa penal radicada en Rosario, en la que Salmain tiene un procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado no se encuentra detenido debido a los fueros que conserva como juez federal.

La investigación surgió en el marco de la causa contra Bailaque. Allí, el financista Fernando Whpei declaró bajo un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público y aseguró que Salmain autorizó en diciembre de 2023 la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en plena vigencia del cepo cambiario, a cambio de una coima equivalente al 10 por ciento de la operación, estimada en unos 200 mil dólares. Según la declaración, la maniobra habría contado con la intervención de un operador identificado como Busaniche.

El plan, sin embargo, no habría resultado como esperaban. El cambio de gobierno entre las administraciones de Alberto Fernández y Javier Milei alteró el escenario cambiario y redujo la ganancia prevista. Whpei afirmó que el monto final destinado al soborno se redujo a unos 20 mil dólares, cifra que, según sostuvo, Salmain rechazó por considerar que debía respetarse el acuerdo inicial.

De acuerdo con la confesión del financista, tras negarse a pagar la suma original, terminó siendo denunciado penalmente. Los fiscales que intervienen en la causa aseguraron haber corroborado parte de su relato mediante movimientos de expedientes y registros de geolocalización telefónica. Como resultado de la investigación, Salmain, Busaniche y Whpei fueron procesados.

En paralelo, el juez también fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presuntamente haber utilizado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para obtener información sobre las medidas judiciales vinculadas a la investigación en su contra.