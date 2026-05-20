La postura del PRO sobre la dirigente que pelea por su banca

Luego de que la dirigente del PRO , María Belén Castillo, presentara una denuncia penal contra el presidente de la Cámara de Diputados , Andrés Lombardi , por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, las autoridades del partido amarillo salieron a despegarse.

El presidente del partido, Gabriel Padrines, manifestó por la red oficial X a modo de comunicado especial: "Queremos aclarar que la denuncia presentada hoy contra @petilombardi no constituye una acción orgánica del PRO . Sostenemos firmemente que el cuerpo legislativo debe estar completo, pero entendemos que debe ser la Justicia quien determine y tome esa decisión".

De esta manera, se alineó con la postura de Lombardi y de la misma Cámara: no se puede completar el cuerpo deliberativo que debería tener 48 miembros porque la legisladora que falta es Janina Ortiz, quien está suspendida hasta que se decida su situación judicial y no fue expulsada. Por lo tanto, si vuelve Ortiz porque la Justicia la declaró inocente, y hay alguien ocupando su banca, la Cámara considera que se generaría un conflicto.

La denuncia presentada por María Belén Castillo quedó registrada bajo el expediente D-61258/26 en el Ministerio Público Fiscal y se centra en la situación generada tras la suspensión de la diputada lasherina Janina Ortiz. Castillo asegura que le corresponde ocupar ese lugar en la Cámara de Diputados, ya que figuraba a continuación de Ortiz en la lista electoral, detrás de José Caviglia, quien falleció.

El reclamo apunta a que la banca permanece vacante desde hace dos años sin que se haya concretado el corrimiento de lista correspondiente. En la presentación, Castillo advirtió que la Primera Sección Electoral se encuentra actualmente sin representación plena, debido a la falta de cobertura efectiva del escaño.

Además, sostuvo que esta situación no solo afecta la representación popular de los votantes de esa sección, sino que también genera un impacto en la integración y el normal funcionamiento institucional de la Cámara de Diputados.

La respuesta de Andrés Lombardi

Ante la denuncia que se conoció este martes 19, Lombardi expresó: "La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”.

Asimismo, explicó que la medida adoptada por el cuerpo legislativo no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión sujeta al avance del proceso judicial y a la situación procesal de la legisladora.

“Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, sostuvo Lombardi.

Finalmente, el titular de la Cámara remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por el cuerpo legislativo, dado que la medida adoptada oportunamente permanece condicionada a la resolución de las causas judiciales en trámite.

El PRO como parte del oficialismo

Más allá de las cuestiones técnicas que comparten, también hay que leer que desde las elecciones desdobladas de febrero último, y con el intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino a la cabeza, el PRO ha vuelto ha ser parte de Cambia Mendoza, es decir del oficialismo.

De hecho, este viernes, Mauricio Macri, el presidente del partido a nivel nacional, vendrá a la provincia para un encuentro regional de la fuerza pero además se juntará un rato con el gobernador Alfredo Cornejo.